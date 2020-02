Federal A – F20: Milanese destacó la fortaleza mental de Unión para buscar siempre el partido

Marcelo Milanese, técnico de Unión, dialogó con Mario Ceballos apenas terminado el partido del pasado domingo ante Chaco For Ever. Con la tranquilidad del resultado, el entrenador analizó lo vivido y destacó la fortaleza anímica demostrada por sus dirigidos ya que errar dos penales pudo haberlos sumergido en una merma de rendimiento, algo de lo que no ocurrió sino por el contrario, el equipo siguió siempre buscando el arco rival y el desnivel.

Sobre el particular, reconoció que esta «es nuestra manera de encarar este torneo, sufriendo cada partido… nos cuesta un montón y para colmo cuando tenemos la posibilidad desde el penal, no podemos aprovecharla pero bueno, luego poder ganarlo 2 a 0 nos tiene que levantar anímicamente».

«Tenemos que ir partido a partido, sin pensar en la clasificación ni en la parte de abajo de la tabla sino tener pie firme en cada fin de semana», agregó.

Luego indicó respecto de las limitaciones que tienen respecto de otros planteles que se conformaron para ser protagonistas y buscar el ascenso, que «creo que toda esta adversidad nos hace más fuerte como grupo cada día y esto posibilita que podamos terminar festejando un partido increíble en donde sabemos que ante este tipo de equipos que es firme candidato al ascenso, no podemos desperdiciar dos chances como los penales. No nos caímos, lo seguimos buscando y tuvimos nuestro premio».

«Por suerte se logró estar muy fuerte de la cabeza, la adversidad nos hace cada día más unidos y más fuertes. Tenemos que entender que nadie fue más que nosotros sino que tenemos que estar así, concentrados al cien por ciento, dando el máximo esfuerzo e ir a buscar con nuestras armas el arco rival», prosiguió.

«Nos propusimos hace un par de fechas de no pensar en la clasificación o de especular dónde estamos, si tenemos que escapar a la zona de abajo sino pensar en el partido que nos toca, enfrentarlo de la mejor manera, con actitud, con ganas y con el convencimiento de que cada jugador debe dar lo máximo para disimular las limitaciones que tenemos y poder lograr los resultados buscados», sostuvo por último.