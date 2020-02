Michlig, optimista sobre el futuro próximo de la planta de SanCor de San Guillermo

(Por: Ceres Ciudad) – El Senador Provincial Felipe Michlig mantuvo una reunión de trabajo con el Presidente de la firma SanCor Cooperativas Unidas Ltda., José Gastaldi, en donde se interiorizó “sobre la situación actual de la empresa -en el marco del proceso de crisis y reestructuración imperante”-, además de las alternativas que se manejan a futuro, entre ellas, sobre la planta de San Guillermo, que “en los próximos 3 meses debería estar funcionando nuevamente”.

El legislador se comprometió “a ayudar en todo lo que este a su alcance”, y en tal sentido mantuvo contacto con el Ministro de la Producción de la Provincia, Daniel Costamagna, y presentó en la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, un Proyecto de Comunicación solicitando al Poder Ejecutivo Provincial “se profundice e intensifique las gestiones necesarias ante el Poder Ejecutivo Nacional, para lograr obtener los recursos y aportes de capital de trabajo, con el objetivo de fortalecer la unidad de negocios, aumentar la producción láctea, optimizar el funcionamiento de las plantas procesadoras existentes y salvaguardar las fuentes de trabajo en las distintas localidades donde se encuentran asentadas las mismas”.

También participaron de la citada reunión el Director de la empresa Sancor C.U.L., Oscar Mandrile y el Diputado Provincial, Marcelo González (Pte. de la Comisión de Agricultura y Ganadería).

“La planta de San Guillermo es importante para la Empresa”

Respecto a la situación que atraviesa la empresa en relación a la planta de San Guillermo- el legislador sostuvo que “es un tema que nos preocupa por la cantidad de familias que ven amenazadas sus fuentes laborales y por el impacto negativo que esto tiene en la ciudad y la región”. Al respecto agregó que “los directivos me aseguraron que la planta no va a cerrar, ya que la necesitan y está modernizada, por lo cual me adelantaron que la idea es que en poco más de 60 días la planta comience a funcionar”.

Además recordó que “por estos días, la planta está con suspensión de tareas, siendo que sus más de 100 empleados, que se encuentran con jornada libre, cobrando parcialmente sus sueldos. Esta planta se dedica a procesar queso blando y mozzarela y es una de las seis plantas que aún quedan en manos de la empresa (3 en Córdoba y 3 en Santa Fe)”.

“Hoy la empresa cuenta con 6 plantas y 1900 empleados”

El legislador relató que “desde hace años, la Cooperativa se encuentra atravesando un proceso de crisis económica financiera, que afecta su proyección productiva, su desarrollo y la generación de empleo.

En el año 2015 la empresa tenía una producción de 5.000.000 de litros diarios, hoy apenas procesa 450.000 litros. Llego a procesar el 20% de la producción láctea Argentina, cuando actualmente tal porcentaje se ha reducido al 1,5% del total.

En el año 2017, ya inmersa en plena crisis, inició negociaciones con la firma Fonterra, de capitales Neozelandeses, para superar los problemas económicos y productivos, sin lograr un acuerdo. En el mismo sentido, se iniciaron negociaciones con la empresa Adecoagro, que culminaron en forma parcial con la venta de algunas plantas con el objeto de lograr liquidez. Además, SanCor CUL redujo considerablemente la cantidad de empleados vía retiros voluntarios y jubilaciones, pasando de 4.500 a 1.900 operarios, actualmente con seis plantas procesadoras ubicadas tres de ellas en la Provincia de Santa Fe, en las ciudades de Sunchales, Gálvez y San Guillermo; y tres en la Provincia de Córdoba, en las localidades de Balnearia, Devoto y La Carlota.

Inyectar capital de trabajo

Respecto a otros de los temas abordados con los directivos de SanCor CUL, Michlig comentó que “la cooperativa llegó a un acuerdo con la AFIP en orden a las deudas existentes, pudiendo lograr el levantamiento de la inhibición general, lo que le permite operar con mayor normalidad.

No obstante los problemas planteados, la Cooperativa puede seguir operando con tales plantas y personal, en la medida que logre procesar una mayor cantidad de leche, pues cuenta con las plantas, el personal especializado y la infraestructura y logística necesaria a tales fines. Sólo necesita contar con mayor capital de trabajo o recursos para procesar una mayor cantidad de materia prima y optimizar la capacidad operativa con la que cuenta. Según las estimaciones de la propia Cooperativa, la inyección de una suma de dinero equivalente a U$S 25.000.000 (dólares veinticinco millones) permitiría recomponer el capital de trabajo, lograr un flujo de insumos y materia prima necesarios para tener plenamente operativas las plantas, el personal y recuperar los mercados para sus productos”.

“Es trascendente el compromiso de todos los sectores del Estado”

“Tal capital de trabajo permitiría el normal desarrollo y funcionamiento de la Cooperativa, en forma viable y sustentable en el tiempo. Cabe destacar que el Gobierno Nacional debería gestionar a la brevedad posible el cobro de la deuda que mantiene con SanCor CUL el gobierno de Venezuela, que según la propia empresa ascendería a U$S 18.000.000 (dólares dieciocho millones); lo que permitiría un desahogo financiero trascendente para la Cooperativa.

En ese marco, se debería también incrementar y profundizar acciones en la Mesa de Trabajo Nacional, con los actores que la integran (Ministerio de Agricultura y Ganadería, INAES –Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social-, el gremio ATILRA, el Ministerio de Desarrollo Productivo, y las Provincias de Santa Fe y Córdoba), en orden a lograr tales aportes de capital de trabajo.

Es trascendente el compromiso de todos los sectores del Estado en la superación de la situación actual, dado el alto impacto social, laboral y económico que representa la empresa Cooperativa en el interior productivo del país, en particular en las Provincias de Santa Fe y Córdoba”.