Queja de vecino por exceso de riego

Sunchales, 27/02/2020

Por favor, quiero que esto se haga público, por la preocupación que me trae el tema.

Soy un vecino de calle Pueyrredón «Loteo Alassia». Como todo vecino cansado de reclamos efectuados a la Municipalidad por el tema «riego», «malezas en los lotes baldíos», «limpieza en el cordón cuneta», etc, etc, etc.

Años atrás formulé muchos reclamos por el riego y la mantención en el ripio, hasta que una tarde / noche, me sucedió algo inexplicable. Estábamos con mi señora sentados en la vereda, época de verano, pasa el camión regador frente a mi casa y empieza a regar desde la esquina hasta la otra, solamente en la cuadra donde vivo, iba y venía muchas veces hasta que mi señora se acerca al cordón y le hace señas de porqué estaba haciendo eso.

Este señor que manejaba el camión regador le tira el vehículo arriba y la moja. En ese momento, lo llamo al Sr. Ponte (encargado del Corralón) y le pido que se acerque por lo que había pasado. El sr. Ponte vino, vio lo sucedido y a los días me llama para darme una explicación.

Saben lo que me dijo: «que el chofer del camión había tenido un mal día».

De ahí en más, siguieron mis reclamos, mayormente en épocas de verano, sobre el riego, hasta que el día jueves 27 por la mañana, alrededor de las 5, pasa el camión del riego como todos los días.

Mi sorpresa fue cuando salgo tipo 7 para dirigirme a mi trabajo y me encuentro que la calle está totalmente inundada de agua, pero solamente frente a mi casa y la mano de mi vivienda porque calle Pueyrredón es una calle ancha, hasta el cordón cuneta tenía agua como si hubiera llovido.

Entonces me pregunto si será una respuesta a mi reclamo o una amenaza.

Cuando regreso al mediodía, todavía la calle seguía húmeda. Llamo a la Sra. Gabiani, le explico lo sucedido, me dice que es imposible que la gente de ella haga algo semejante y que se ponía de inmediato en contacto con el Sr. Ponte. A todo esto le dije que por favor se acerque alguien del Municipio a constatar lo sucedido, nadie se acercó.

Desearía tener una respuesta del caso, ya que es algo muy preocupante y poco común lo sucedido.

Desde ya, muchas gracias por hacerlo público.

Carlos Trosero.

DNI 12.202.398

Pueyrredón 72.