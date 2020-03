Centro Comercial: Aviano disertará sobre la radicación de grandes superficies comerciales

Jorge Chiabrando, Presidente del Centro Comercial, Industrial y de la Producción de la ciudad, visitó los estudios de Radio Sunchales para abordar diferentes temáticas de actualidad en el envío «Buen Día Sábado», conducido por Danilo Graziutti.

«Siempre estamos en la lucha, no nos queda otra alternativa. Como todos los que tienen que trabajar, debemos levantarnos día a día y encarar la jornada… la mayoría del comercio no anda bien… uno no puede exagerar y saber mirar hacia el costado porque hay otros que están peor, sin trabajo o con ingresos que no llegan a fin de mes. El comercio siempre ha sido castigado en las políticas públicas y eso hoy se nota más», comentó en principio a modo de evaluación del momento.

«Cuando una persona se queda sin trabajo, usa el living de su casa para vender algo, o el garaje… y a veces no puede o no lo hace, meterse bajo el paraguas de la legalidad. El tener una presión tributaria muy fuerte, en ocasiones termina justificando ese accionar porque se hace complejo arrancar con esas condiciones», prosiguió.

«A nivel local somos escuchados pero muchas veces no encontramos que lo que decimos es tenido en cuenta. Por ejemplo, hace años venimos bregando por un censo económico fehaciente, no de fiscalización sino para saber cuántos producen o venden y qué hacen. Luego si, con esa información podemos ver quién paga, quién no, si pagan mucho o poco, si se los puede acompañar o asistir de alguna forma con una política pública», agregó.

«Lamentablemente, venimos y aumentamos las alícuotas, las Tasas pero no tenemos un panorama claro en la ciudad, qué hacemos, qué vendemos ni qué necesitamos», continuó, cerrando la idea.

Visita del secretario de Comercio

«Con el Gobierno anterior tuvimos una buena relación, gracias a la participación que tenemos institucionalmente en instancias provinciales nos permite tener llegada y participación. Por suerte, en este cambio de gobierno pudimos rápidamente establecer buenas relaciones», sostuvo.

Sobre el particular, anticipó que esta semana se producirá la visita de Juan Marcos Aviano, secretario de Comercio de la Provincia. Esto ocurrirá el miércoles venidero, comenzando con las actividades al mediodía con una reunión regional de Fececo, participando unos doce Centros Comerciales de la zona.

Luego, a las 19 se producirá una reunión abierta en el Centro Comercial. Se espera que haya una masiva concurrencia del sector supermercadista, con autoservicios y almacenes, puesto que el eje será la adhesión a los Precios Santafesinos y también se referirá a los alcances de la Ley Nº 12069, la cual regula la radicación de las grandes superficies en la provincia.

«Quiero aclarar que nadie está en contra de la llegada de La Anónima a Sunchales. Sí pretendemos que se respete la normativa vigente porque es una Ley que ha sido muy estudiada, debatida y consensuada», dijo.

«Indudablemente, La Anónima va a venir y dar trabajo pero también dejará a gente sin trabajo, especialmente a los pequeños almacenes y locales barriales. Por eso estamos convocando a todo el sector local para que se informen, conozcan y puedan saber sobre los lineamientos vigentes», agregó.