LRF: Darío Suárez y el arbitraje como pasión

El sunchalense Darío Suarez, árbitro nacional de fútbol, viene de desarrollar una gran tarea en un complejo partido por el Regional Amateur en donde la semana anterior, le tocó dirigir 9 de Julio vs. Libertad y pasó por los estudios de Deporte 21 para charlar con Mario Ceballos acerca del momento que está viviendo.

«Siempre se está juzgando al árbitro. Uno convive con el error, es una profesión ingrata y se habla cuando se equivoca… cuando sacás bien un partido, te vas al túnel y nadie se acuerda de vos», comentó con sinceridad, reconociendo que la familia y los amigos son quienes están apoyándolo en todo momento.

Recibido como Árbitro Nacional hace dos años y haciendo partidos de Liga desde hace varios más, hoy, con 27 años, tiene un muy promisorio futuro, sabiendo que «para estar en esto, lo fundamental es ser honesto».

«Todos hablan del árbitro pero hasta que no entrás a la cancha y sentís la presión no sabés si es para vos o no», refirió y agregó que «yo lo sentí y me gustó… desde entonces siempre me presiono para mejorar y crecer».

Hasta ahora han sido relativamente pocos los partidos arbitrados en Liga Rafaelina, habiendo hecho varias presentaciones en la Primera C, por lo menos hasta el pasado fin de semana cuando dio el salto al Regional Amateur.

«Antes de ser Nacional estaba cuarto en la tabla y por eso tengo que agradecer al Consejo de la Liga porque apostaron por mí y me permitieron avanzar y crecer. Ahora somos dos árbitros nacionales y hay otro chico que está estudiando y eso permite mejorar la Liga», señaló.

«Uno tiene que soportar la presión… a mí me pasó en un partido del Grupo Uno de haber llevado un partido espectacular hasta los 70 minutos y luego en una jugada puntual no poder sostener una decisión… Los jugadores suelen verlo a uno joven y quieren llevar el partido para donde más les conviene. Esto lo pensé el pasado domingo, aún cuando conozco a varios de los jugadores, lo que se hace más fácil… igualmente se sintió hasta que en un momento pude poner las cosas en orden y luego todo se acomodó», relató.

«Si bien soy sunchalense y me lo dijeron un par de veces, cuando entré buscaba que el partido salga bien, más allá de cómo saliera el partido ya que sino iba a ser yo el más perjudicado junto a mis compañeros», comentó.

Respecto de lo que se viene en este 2020, su principal objetivo es tener algo más de protagonismo en el Grupo Uno de la Liga. También relató que «solemos coordinarnos los tres chicos que somos de Sunchales para entrenar juntos y poder suplir alguna carencia. Trataré de tener algo más de lugar pero haciendo pasos firmes para no desmoronarme sino afianzándome en las etapas que vayan viniendo».

«Estuvo a las vueltas que era mi debut en la categoría y al final del partido me marcaron algunos errores a corregir, cosas menores como ubicación o algún otro detalle, me permite tenerlos presentes para mis futuras presentaciones», prosiguió.

«Hoy en día los jugadores de experiencia del Grupo Uno suelen bajar a la Zona, por lo que estamos más en contacto… Acerca de las canchas, nunca he sentido una presión extra porque es un determinado estadio, sino que siempre me atendieron muy bien y no tuve mayores problemas», explicó.

En cuanto a los desafíos locales, el clásico no es algo que lo desvela. «Siempre tuve objetivos cortos, sé que tengo pocos partidos en el Grupo Uno y a la vez menos aún en Sunchales. No tendría problemas y dirigiría sin presión pero no es algo que me ponga como objetivo sino que busco dar pasos cortos… de todas formas estaría bueno completar ese casillero».

Finalmente, acerca de su estilo de arbitraje, consideró que «rato de caminar por ese gris que es tan difícil porque suelo tener la edad de los jugadores. Cuando me hablan bien, podemos charlar, siempre en un marco de respeto».