LRF – Apertura F1: Unión pone en marcha el certamen recibiendo a 9 de Julio

El del Bicho Verde -desde las 21.30- será uno de los dos partidos adelantados de esta Primera Fecha del torneo Apertura de la Liga Rafaelina de Fútbol. El domingo, Libertad visita a Ben Hur, Tacural recibe a Peñarol y Aldao debuta con Ferrocarril del Estado, en cancha de Vila.

El arbitraje estará en manos de Guillermo Vacarone, como árbitro principal, siendo sus asistentes M. Bauer y F. Espinoza.

1- Aprobación Boletín Oficial Nº 2.833 por unanimidad.

2- Lectura de correspondencia: Nota de Sp. Norte informando que un árbitro hizo un comentario en redes sociales sobre lo sucedido en su institución con su ex DT. Solicitan que la Escuela y Neutral de Árbitros tomen medidas. Nota del Consejo Federal haciendo referencia al Sistema Comet para los clubes que participan el Regional Amateur. Nota de Atl. María Juana invitando al partido revancha de la Copa Centenario a disputarse el próximo domingo. Nota de 9 de Julio informando que del 10 al 12 de julio realizarán su torneo infantil. Nota de Moreno de Lehmann informando que viernes 6 y domingo 8 realizarán un Cuadrangular de Verano. Nota de Atlético María Juana invitando a la celebración del Centenario a realizarse el 13/03 el Acto Protocolar y el 14/03 una Cena festejo.

3- Informe de Tesorería y Pases de Jugadores.

4- A los que aún no lo hicieron se les da tiempo hasta el próximo martes para presentar las inscripciones.

5- A los que no lo hicieron, se solicita que hasta el próximo martes presenten sus Comisiones Directivas.

6- La Comisión de Hacienda informa que se debe poner el valor de la multa por no participar de los torneos. El Sr. Presidente informa que tuvo una charla con el Presidente de Belgrano de San Antonio quien le confirmó que no participarán en los torneos del 2020. Luego de un debate el HCD determina reglamentar el valor de la multa. Se solicitará a Belgrano que formalmente presente la nota de no participación.

7- Se solicita a los clubes que presenten la póliza del Seguro de jugadores. Los de Primera A deberán hacerlo antes del comienzo del Torneo.

8- Se informa que la reunión del Consejo de Inferiores e Infantiles pasó a un cuarto intermedio para hoy miércoles, por lo tanto el informe se presentará la semana que viene. El horario de la reunión de será a las 19:30 hs. la Primera A, y luego se suma la B a las 20 horas.

9- Los clubes que participan en el fútbol femenino enviaron notas en la que avalan la participación de Ferro Dho en el Torneo de Fútbol Femenino. Por lo tanto el HCD aprueba que dicho Club participe a préstamo por parte de la Liga Ceresina, en el Torneo Femenino de nuestra Liga. Se les da la bienvenida. Están presentes el Presidente del Club, Secretaria, DT del equipo y dos jugadoras. El Presidente de dicho club dice unas palabras agradeciendo a la Liga por dejarlos participar.

10- El Sr. Presidente informa que en el día de ayer asistió junto al Pro-Tesorero a la charla de modificaciones Reglas de Juego 2019/2020 que organizó el Círculo de Periodistas Deportivos de Sunchales. Tuvo una buena asistencia de público y se agradece a los organizadores.

El próximo lunes a las 21 horas se realizará en la Casa de la Cultura de San Vicente, y se invita a los clubes de la Zona Sur.

11- Se confirman los siguientes adelantos de Primera A:

Brown vs. Sp. Norte viernes a las 20 hs. Reserva y 21:30 hs. Primera.

Unión vs. 9 de Julio viernes a las 20 hs. Reserva y 21:30 hs. Primera.

Los demás partidos se jugarán el domingo a las 15:30 hs. Reserva y 17 hs. Primera. Deportivo Aldao informa que vs. Ferro hará las veces de local en cancha de Argentino de Vila.

El cierre del Libro de Pases será lunes después de la 3ª Fecha.

El valor de las entradas será de $ 200 General, y $ 100 Damas/Jubilados.

Hasta hoy a las 12 hs. hay tiempo de presentar pases y fichas para jugar la 1ª Fecha de Primera A. Las Listas de Buena Fe se deberán presentar una vez cerrado el Libro de Pases.

12- Se trata el pedido de Deportivo Susana sobre el cobro de entradas para la Primera B (que cada club su entrada ya sea de local como visitante). Puesto a consideración hay dos mociones, seguir como el año pasado o aprobar lo de Susana. Realizada la votación gana la moción de Deportivo Susana. Por lo tanto cada club cobrará su entrada de local y visitante.

13- Se realiza el sorteo de Fixture de Primera B.

14- La próxima reunión será el miércoles 11/03 a las 20 horas, ya que el martes en la Liga Rafaelina se realizará una reunión con la Secretaría de Seguridad sobre el tema de adicionales (cantidades, operativos, etc.). Participarán además las Ligas San Martín y Ceresina.

15- El delegado de Sp. Norte informa que en el día de mañana tienen una reunión con el Secretario de Seguridad para tratar una situación de violencia que tuvieron con uno de sus técnicos la semana pasada. Dice que van a pedir el Derecho de Admisión para el agresor y que no ingrese más a la cancha.