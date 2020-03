LRF – F1: El Apertura comenzó mal para los equipos de la ciudad

En la calurosa tarde del domingo se completó la primera fecha del torneo Apertura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol, iniciada el viernes con dos partidos adelantados.

Dos goles antes de los cinco minutos del partido amargaron el arranque liguista de Libertad. Ben Hur marcó al minuto y a los 3’ del primer tiempo mediante Diego Nuñez y Leonardo Ochoa respectivamente para vencer por 2 – 0 a los de Rivarossa.

Pese a jugar desde los 23’ de esa primera mitad con superioridad numérica por la expulsión del mencionado Ochoa, Libertad no logró anotar y cayó en el debut en Rafaela.

Ben Hur: 2.

Libertad: 0.

Cancha: «Néstor Zenklusen». Arbitro: Angelo Trucco. Reserva: Ben Hur 2 – Libertad 1.

Ben Hur: Astrada; Alberto, Ybáñez, Kummer y Besaccia; Castellano (Sola), Gómez, Quiroga (Contrera) y Valsagna; Ochoa y Nuñez (Izaguirre). Sup Quinteros y Palomeque. DT: C. Trullet.

Libertad: Frattini; Cabanillas, Juan Escobar (Brasca), Raminelli y Gudiño; Visetti, Mansilla (Correa), Ponce y Joaquin Escobar (Gravenbarter); Costamagna y Fernandez. Sup: Brunelli y Ronco. DT: G. Rivarossa.

Goles: PT, 1′ Diego Nuñez (BH), 3′ Leonardo Ochoa (BH). Incidencia: a los 23′ PT expulsado Ochoa (BH).

Deportivo Tacural: 1.

Peñarol: 2.

Cancha: Dep. Tacural. Arbitro: Javier Simoncini. Reserva: Tacural 2 – Peñarol 3.

D. Tacural: Celiz; Enrici (Mayer), Pereyra (Valdez), Antenori; Santiago Herrera, Calamari, Alassia y Suarez; Cejas (Marcelo Herrera) e Ibañez. Sup. Alderete y Tevez. DT: Enzo Gorniak.

Peñarol: Goyén; N. Gómez, Schmidt, Monteporsi y Romero; Acuña (Moschen), I. Gómez, Puy y Bahl; Boiero (Belinde) y Vargas (Monges). Sup. Mambretti y López. DT: Juan Verón.

Goles: PT, 37′ Bahl (P). ST: 30 L. Boiero -p- (P), 37 Mayer (DT). Incidencia: exp. F. Romero (P) y N. Antenori (DT).

Talleres: 0.

Deportivo Ramona: 0.

Cancha: Talleres de María Juana. Arbitro: José Dominguez. Reserva: Talleres 0 – Ramona 3.

Talleres: Schmidhalter; Mikietz, Godoy, Rieckert y Galvan; Avalos, Zapata (Gauino), Perez y Zanatta; Wasinger (Rey) y Nuñez (Dallia). DT: M. Baima.

Dep. Ramona: Saccavino; Alemani, Peiretti, Merlino y Gugliemone; Gaitan (Infeld), Garcia, Jara y Grimaldi; Domingorena (Carelli) y Solis (Gonzalez). DT: G. Bessone.

Goles: no hubo.

Quilmes: 2.

Bochófilo Bochazo: 0.

Cancha: «Agustín Giuliani». Arbitro: Gonzalo Hidalgo. Reserva: Quilmes 1 – Bochazo 0.

Quilmes: Pagliero; Acuña, Vasquez, Bracaccini e Isaurralde; Segovia (Vigetti), Pautasso, Vitarelli Góngora y Adrián Córdoba (Ocampo); Arias (Rocca) y Carrizo. Sup: Grosso y Diaz. DT: H. Togni.

Bochófilo Bochazo: Pariani; Casallis, Dominguez, Marcelo Córdoba e Ibarra; Venica, Alan Zbrun, Velez y Citroni (Acosta); Mariano Godoy y Martin Godoy (Schonfeld). DT: D. Fardeletti.

Goles: PT, 38′ Adrián Córdoba (AQ). ST: 40′ Lautaro Ocampo (AQ).

Atlético Rafaela: 0.

Florida: 2.

Cancha: predio del autódromo. Arbitro: Guillermo Vacarone. Reserva: 0-0.

Atlético Rafaela: Geist; Diaz (Puebla), Tellechea (Samaniego), Bravo y Valor; Portillo, Fraire, López y Baez (Velazquez); Ortiz y Capelletti. Sup: Grinovero y Allemann. DT: F. Mendoza.

Florida: Gallizzi; Morello, Oliva (Walker, Grangetto), Arnaudo y Agustin Ferreyra; Forchino, Pezzi, Vignola y Gonzalez (Dobler); Andretich y Gilli. Sup: Ruppen y Rolando Ferreyra. DT: D. Priolo.

Goles: PT, 14′ Pablo Andretich (FC). ST: 27′ Hernán Dobler -p- (F). Incidencia: PT, 22′ exp. Federico Ortiz (AR).

Deportivo Aldao: 0.

Ferro: 3.

Cancha: Argentino de Vila. Arbitro: Ariel Gorlino. Reserva: 1-1.

Dep. Aldao: Alassia; Mitri, Charra, Martinez y Luciano Peirone; Singer (Albarracin, Palliero), Saavedra, Lorenzo Peirone y Rodriguez (Pérez); Bonafede y Schweda. Sup: Werro y Pucheta. DT: C. Scandalo.

Ferrocarril del Estado: Viotti; Miranda, Tarasco, Restelli e Ibañez; Góngora, Zilli, Rojas y Clemenz (Barolo); Girard (Sosa) y Romero (Juarez). Sup. Baltazar Jacquat y Lorenzatti. DT: O. Born.

Goles: PT, 15′ Fernando Romero (F). ST: 20′ Cristian Girard -p- (F) y 45′ Rubén Rojas (F). Incidencia: exp. O. Tarasco (F) 44′ PT.

Próxima Fecha | Segunda

Tendrá estos partidos: Unión vs. Ben Hur; 9 de Julio vs. Dep. Aldao; Ferro vs. Atlético; Florida vs. Brown; Sp. Norte vs. Quilmes; B. Bochazo vs. Talleres; Ramona vs. Tacural y Peñarol vs. Libertad.