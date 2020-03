LRF: Unión vuelve a adelantar, recibiendo a Ben Hur esta noche

Sesión miércoles 10/03/20

1- Aprobación Boletín Oficial Nº 2.834 por unanimidad. Previa lectura, los anexos informes de árbitros se elevan al HT Penas.

2- Lectura de correspondencia: Varias notas de Inferiores e Infantiles. Nota de Sp. Norte informando que el 14/6 organizarán un torneo infantil. Nota de Arg. Humberto informando que en septiembre realizará un Torneo Infantil y por eso necesitarán adelantar por la Liga. Nota de Arg. Humberto informando que en julio realizarán un evento y por lo tanto tendrán que adelantar. Nota de Indep. Ataliva informando que están trabajando en los vestuarios, y solicitan que la Comisión de Canchas habilite poder utilizar vestuarios alternativos que tienen en otro salón. El sábado se revisarán los mismos. Notas de 9 de Julio, Ben Hur y Unión confirmando participación en los Torneo Juveniles que organiza el Consejo Federal.

Nota de Quilmes solicitando que para la 1ª Fecha de Infantiles algunos jugadores puedan jugar con DNI. Puesto a consideración, se aprueba que solamente para la 1ª Fecha.

Nota de Belgrano de San Antonio informando los motivos por lo que no participarán en la Liga. Solicitan que puedan participar en las reuniones del HCD, y que se revea el monto de la multa por no jugar este año. Sobre el tema se informa que el club debe asistir a las reuniones ya que sigue siendo un club afiliado. Sobre la multa, y luego de un debate, se decide respetar lo establecido por el HCD.

3- Se da lectura a una nota del delegado de Unión en la que informan los gastos que tuvieron que afrontar en la 1ª Fecha de la Liga, los cuales fueron altos. El delegado informa que el análisis apuntaba a la reunión de Seguridad ya que en los costos de esa fecha, los adicionales policiales sumaban demasiado. El Sr. Presidente informa que ese tema se trató en la reunión de Seguridad y que habrá reuniones permanentes sobre las cantidades de adicionales en los partidos de Liga.

El delegado de Unión menciona que con Ben Hur también le solicitaron un número de adicionales que no les parece acorde ya que juegan temprano y no va a ir mucho público. Solicita que desde la Secretaría de Seguridad se empiece a bajar línea lo antes posible. El Sr. Presidente informa que anoche estuvieron presentes todos los jefes de regionales y se debatió por más de 4 horas todos los temas inherentes a los partidos.

Está presente el nuevo Jefe de Operaciones y hace consideraciones sobre lo charlado en la reunión. Se compromete a hablar con todos los clubes para los partidos de la Liga.

4- Informe de tesorería y pases de jugadores.

5- Se informa cuáles serán los montos de los porcentajes de los partidos de Liga.

6- Se recuerda que el 16/03 vence el plazo para el pago de la primera factura de Liga.

7- Todos los equipos presentaron sus inscripciones de equipos.

8- A los que no lo presentaron, se da tiempo hasta el viernes para presentar las Comisiones Directivas de los clubes.

9- Se vuelve a solicitar la presentación de la póliza de seguro de los jugadores.

10- Se da lectura al informe del Consejo de Inferiores. La Primera “A” comenzará el 14/03 con el Torneo Preparación (habrá Semifinales y Finales por categorías). Luego jugarán Apertura y Clausura. La Primera “B” jugará Apertura y Clausura dividida en 3 Zonas. Comenzará. Sobre las Selecciones juveniles por el momento no hay novedades. Hubo un gran debate acerca del proyecto de jugar Inferiores e Infantiles sin policías. Finalmente el Consejo de Inferiores le da el visto bueno y aprueba el proyecto, el cual será un paso muy importante para todos. Se solicita a los clubes bajar línea y hacer charlas con sus jugadores, técnicos y padres haciendo conocer la noticia y que se necesita el compromiso de todos.

Puesto a consideración del HCD, el informe es aprobado por unanimidad. Sobre el proyecto de seguridad los clubes deberán informar ante el árbitro las personas que actuarán como delegados de seguridad (deberán tener DNI). Los clubes deberán dividir las parcialidades. Se le solicita el mayor de los compromisos a los dirigentes para que el proyecto prospere.

Está presente Franco Ceballos, miembro de la Asoc. Árbitros, quien vio como positivo el proyecto y solicita el compromiso de todos.

11- Se informa que el día lunes se llevó a cabo una charla de modificaciones de Reglas de Juego, en la localidad de San Vicente. El delegado de B. Bochazo manifiesta que la misma fue muy interesante. Lamenta que no hayan ido varias instituciones de la Zona Sur.

12- Adelantos:

– Florida vs Brown jueves a las 20:30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

– 9 de Julio vs. Dep. Aldao jueves a las 20:30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

– Unión vs. Ben Hur jueves a las 18:30 hs. Reserva y 20 hs. Primera (cancha auxiliar).

– Bochofilo Bochazo vs. Talleres viernes a las 20:30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

Los demás partidos el domingo a las 15:30 hs. Reserva y 17 hs. Primera.

13- Se informa que para jugar el fin de semana se recibieron fichas hasta hoy a las 20 horas.

14- El valor de las entradas de Primera B será resuelto la semana que viene. El Libro de Pases cerrará el lunes después de la 3ª Fecha.

15- Se informa que se presentó a los clubes el proyecto de los Cupones 2020.Se aprueba