La Parroquia San Carlos suspende las misas

Como otra medida de prevención que se suma a las recomendaciones remitidas desde el Municipio en donde se pide especial atención a evitar las aglomeraciones de gente, la Parroquia «San Carlos anticipó que este martes se oficiará la última misa con asistencia de fieles hasta nuevo aviso.

Mensaje del Padre Fernando Sepertino

Hola a todos. Aquí estamos en el minuto a minuto. Si bien la Municipalidad local no nos ha dado nuevas instrucciones, en Rafaela ya no se permiten las Misas con asistencia de fieles. Además, esta tarde fue cuestionada en algunos ámbitos locales el hecho de que todavía sigamos convocando a la Misa en la Parroquia. Por todo esto, mañana a las 09:15 celebraremos la Misa en el Templo, y a partir de allí no habrá mas Misas en Sunchales con asistencia de fieles hasta nuevo aviso. Y hagamos más intensa la oración en familia, pidiendo por estas intenciones. Saludos y bendiciones…