Oscar Trinchieri, en aislamiento preventivo

A partir de una publicación en su cuenta de Facebook, el ex intendente y actual concejal comentó que de forma preventiva realizará junto a su familia 14 días de aislamiento luego de haber visitado Ushuaia y El Calafate.

Se trata de sitios con gran circulación de turistas extranjeros por lo que, tras las consultas de rigor, se le recomendó llevar adelante la cuarentena preventiva.

Su publicación en Facebook

Hola a todas y todos, les informo que entre los días 6 y 14 de marzo viajamos a Ushuaia y El Calafate, teniendo en cuenta los lineamientos expresados por el Gobierno Nacional, en la mañana de hoy nos contactamos con la Directora del Hospital Dra. Carina Feldman, quien nos indicó que si bien no venimos de una zona declarada de riesgo, por haber tenido contacto con turistas extranjeros, según Protocolo de Actuación debíamos permanecer durante 14 días en nuestro domicilio, además nos manifestó que ante cualquier síntoma nos contactemos en forma urgente. Hasta el momento no tenemos ninguna sintomatogía referida al Coronavirus. Agradezco el acompañamiento y solidaridad de mis colegas Concejales. Como imaginarán no resulta grata esta situación, pero debemos acatar estrictamente las indicaciones de las autoridades y obrar con absoluta responsabilidad ciudadana. Les dejo un afectuoso saludo.