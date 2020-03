Soldano: “Jugaría de ocho y por Buffa, también”

"CON RIVER TRATÉ DE HACERLO DE LA MEJOR MANERA, SEGURO COMETÍ ERRORES POR NO ESTAR ACOSTUMBRADO A ESA POSICIÓN"#FOXRadio | Franco Soldano se refirió al partido que tuvo que jugar de 8, pero aclaró: "Estoy muy agradecido a Alfaro" pic.twitter.com/X8G90FNFgf — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) March 18, 2020

(Por: Olé) – Boca está ya licenciado por el parate en el fútbol argentino producto del coronavirus. Desde su Sunchales natal, Franco Soldano habló con Fox Sports y contó cómo está viviendo esta situación. Además, yendo a lo futbolístico, su posición dentro del equipo de Miguel Angel Russo, el haber jugador de ocho frente a River cuando estaba Gustavo Alfaro y mucho más. A continuación, todo lo que dijo.

La cuarentena: «Acostumbrándonos, acatando las órdenes y lo que sea mejor. Hoy el profe nos mandó doble turno por la mañana y tarde. Me vine a Sunchales, mi ciudad. Tengo aire libre y pude salir a correr. Es un trabajo intenso y después en una app pasar el trabajo y dárselo al profe para que mire si hicimos bien las cosas. Tenemos que pasar todo. Es una cuestión atípica. Somos profesionales, hay que hacer un trabajo serio. Es lo que venimos haciendo y se vio reflejado. Estamos todos en la misma sintonía. Es algo nuevo y difícil. Cuesta un poco, pero se ve la ciudad más tranquila. En casa, aprovechando estar con la familia».

Su partido contra River de 8: «Lo hablé en su momento. Es un tema que no me gusta hablar porque pasó tiempo. Dije lo que tenía que decir. Cumplí una función, traté de hacerlo de la mejor manera. Seguramente cometí errores de la falta de continuidad en esa posición, sobre todo con un rival que venía muy bien en el torneo y copa. Los análisis son para ustedes. No me gusta entrar en discusiones por respeto a Alfaro y su CT. Soy un agradecido a él. Más allá de lo deportivo que pueda estar o no de acuerdo con situaciones».

«Sí (volvería a jugar de ocho), y si sale Buffarini, también. Un poco más, un poco menos con lo que me gastaron. Con los goles que está haciendo Toto, juego de ocho».

Su dupla con Tevez y su juego: «Miguel me pide que sea delantero. Por la forma de jugar que tengo, por ahí trato de retroceder a la hora de recuperar la pelota. No hago que Tevez juega mejor. Al contrario, me hace jugar mejor a mí por su calidad. Hay cuestiones físicas que pueda hacer y él no. Y no por una cuestión de edad, sino de forma de juego. Tenemos jugadores agresivos como Salvio, Villa, Wanchope, Tevez, Obando. Son desequilibrantes. Si tengo que hacer un pique de 20 metros y acomodarme en la línea de volantes, no tengo problema. Y a veces generar espacios para uno o para el jugador que llega».

La influencia de ex glorias en el club: «En la gestión anterior estaban Nico Burdisso y Matellán. Y fueron campeones del mundo. Para nosotros, el transmitir mensaje de confianza, de algún consejo o que estén pendientes, es importante. El cambio no es muy grande respecto a la gestión anterior. Es gente querida en la institución».

Si sigue en Argentina después de junio: «Esta circunstancia modifica todo por ahí. En este tiempo aproveché a disfrutar, vivir la obtención de un campeonato y no ponerme a pensar en eso. Seguramente, sin competencia, pasará eso por la cabeza. Hay tiempo. Me sentaré con la gente allegada a mí. A mí no me gusta meterme en eso. Para eso le damos confianza a gente capacitada».