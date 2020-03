Coronavirus: Definieron el protocolo de actuación ante los futuros casos positivos

En un hecho sin precedentes, se acordó que todas las instituciones de salud y profesionales de la ciudad trabajarán en conjunto, para recibir y tratar a todos los sunchalenses por igual independientemente de la cobertura sanitaria. Además, Atilra pondrá en funcionamiento un nuevo sector de su moderna Clínica sita en calle San Juan, para recibir y tratar a pacientes con un alto nivel de gravedad.

El comunicado oficial

En los últimos 102 años, la Organización Mundial de la Salud ha declarado sólo cinco pandemias, lo que habla de la excepcionalidad de esta situación. Hoy nos toca hacer frente a una de estas pandemias, recientemente declarada como tal por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el coronavirus Covid-19.

En virtud de este escenario, nuestro país ha tomado una serie de medidas preventivas que se implementaron de forma rápida y efectiva en comparación con lo realizado por otros países del mundo. Sin duda la medida más efectiva para evitar la propagación de este flagelo es el distanciamiento social que se encuadra en el marco del «aislamiento social, preventivo y obligatorio» decretado por el Gobierno Nacional.

No obstante, el Poder Ejecutivo Nacional mediante el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20, dispuso otras y diversas medidas preventivas para hacer frente a dicha problemática, cuyas disposiciones fueron adheridas por la Provincia de Santa Fe por Decreto N° 213/20. En este marco, y con el objetivo de preparar a nuestra ciudad para hacer frente a la posible aparición de casos positivos de Covid-19 de la mejor manera posible desde el punto de vista de la atención médico-asistencial, la Municipalidad de Sunchales ha trabajado intensamente con un apoyo sin precedentes de toda la comunidad, profesionales de la salud en particular, con la contribución del Centro Médico Atilra para destinar nuevas instalaciones y con un muy destacado aporte económico de Atilra y del Grupo Sancor Seguros para solventar la adquisición de equipamiento médico, principalmente respiradores. De esta manera, la Municipalidad ha definido un protocolo único de atención de pacientes cuya principal característica es un trabajo conjunto de los efectores de salud de la localidad, así como una tarea conjunta y coordinada de todos los profesionales que residen en la misma.

El siguiente plan de salud tiene como objetivo que nuestra ciudad realice el mejor abordaje posible para la pandemia Covid-19 basada en las estimaciones de cantidad de casos probables para nuestra localidad, la mejor atención de la totalidad de los ciudadanos y reducir el riesgo de contagios cruzados en el marco de consultas o intervenciones médicas.

Por lo antedicho todos los ciudadanos de Sunchales están alcanzados por el mismo protocolo, dejando de existir la segmentación de atenciones de personas en público y privado (es decir, para esta emergencia no hay diferencias entre pacientes con prepaga, obra social o cobertura habitual de hospital).

Bajo la premisa de optimizar la atención de pacientes sospechosos o confirmados de Covid-19 y evitar al mismo tiempo el contagio de todo paciente atendido o internado por otras patologías, es que se definió el siguiente protocolo de atención y de separación de pacientes en función de su patología, a saber:

Circuito resumido de atención:

Primer nivel de atención (Consulta ambulatoria)

Los ciudadanos deberán realizar en primer término una videoconsulta a Llamando al Doctor, para ello, deberán llamar al 147 de 7 a 14, o completar un formulario para tal fin en www.sunchales.gob.ar, el cual será respondido entre 7 y 22 todos los días.

Los ciudadanos que requieran realizar consultas a sus médicos de cabecera deberán tratar de hacerlo de forma telefónica en lo posible, minimizando las atenciones presenciales.

Los profesionales de la salud realizarán un triage para discernimiento de síntomas de pacientes con el siguiente protocolo:

– Paciente con sintomatología banal no Covid: se realizarán las indicaciones para que el paciente lo maneje en su propio domicilio.

– Paciente con síntomas que ameritan mayor valoración y no Covid: se derivará a los efectores privados «Clínica Sunchales» o «Clínica Atilra 10 de Septiembre».

– Paciente con síntomas compatibles Covid: se realizará toma de muestras en domicilio para análisis bioquímico y de ser necesario por condición de paciente con valoración más compleja, se derivará y/o internará en el hospital «Almícar Gorosito».

– Pediatría: solo para control de niño sano (hasta los tres meses) que se torna necesario, como para cualquier tipo de consulta con necesidad de valoración profesional estará habilitado también el Centro de Salud «Débora Ferrandini», del Barrio Colón.

Segundo Nivel de atención: Internación en Sala General (Paciente que requiere Internación, pero no cuidados críticos)

– Pacientes no Covid Atención tanto público como privado tanto en «Clínica Atilra 10 de Septiembre», como en «Clínica Sunchales».

– Pacientes con Covid: Solo valoración e internación en el Hospital «Amílcar Gorosito», hasta la habilitación de nuevas instalaciones en Centro Médico Atilra. Una vez que se habiliten las mismas, en calle San Juan 1050, se dispondrá de 20 habitaciones para la internación en Sala General (pacientes con criterio de internación, pero no crítica) con capacidad de recibir a 40 personas.

Tercr Nivel de atención: Pacientes con necesidad de Cuidados Críticos

– Pacientes críticos con patología no Covid: Internación en «Clínica Atilra 10 de Septiembre» o en «Clínica Sunchales» según su convenio institución. Manejo habitual de los efectores.

– Pacientes Críticos por Covid: Nuevo Centro para Pacientes Críticos Covid-19 en Centro Médico Atilra, calle San Juan 1050.

Se está conformando un centro de atención para Pacientes Críticos con Covid-19 en el predio del Centro Médico Atilra, el cual contará con 16 camas y equipamiento completo más respiradores para pacientes críticos, es decir pacientes en insuficiencia respiratoria. Actualmente ya funcionan dos camas con respiradores y se siguen ampliando las capacidades hasta alcanzar las 16 camas con respiradores.

Se informa también que los profesionales de Sunchales trabajarán distribuidos en los cuatro centros mencionados en función de la necesidad y mejor eficiencia para el funcionamiento de estos, dependiendo de su especialidad. Es decir, se conforman equipos que se distribuyen en los efectores independientemente si su origen es trabajador del Hospital, de alguna Clínica Privada o profesional de las empresas Privadas de Sunchales y que se han sumado a la contingencia.

Se observa que el COS (Centro Oncológico Sunchales), mantendrá aislado y en operaciones al sector dedicado a brindar servicios de atención oncológica.

El anterior Protocolo deberá ser cumplido y respetado por todos los profesionales (médicos, enfermeros, bioquímicos, etc.) de Sunchales, así como por todos los ciudadanos de Sunchales, públicos de cualquier Obra Social, Prepago o con cobertura habitual de Hospital.

Entendemos que es clave el cumplimiento estricto de este protocolo que garantiza la óptima gestión de la emergencia por Covid-19 y minimiza los riesgos y daños posibles por esta contingencia.

Entre todos, haremos que Sunchales pueda hacer frente a esta pandemia de la mejor manera posible, minimizando los riesgos para su población. Es nuestra responsabilidad cumplir, en primer lugar, con la cuarentena estricta, y luego, con el protocolo de atención aquí detallado.