Liga A – Saborido: «Hay que saber capitalizar lo bueno y lo malo para aprender y mejorar»

(Por: Prensa Lnb) – Libertad hoy se encuentra en la última posición de La Liga Nacional. Su entrenador, Sebastián Saborido, fue quien tomó la palabra y habló de la temporada de los Tigres.

«Es complejo hacer un análisis de la temporada para nosotros. Empezó difícil desde el primer momento. Inclusive desde el armado del equipo, sabíamos que iba a ser una temporada compleja donde íbamos a tener que ganar o pelear, además de la batalla deportiva, la situación económica que era un factor fundamental para afrontar la temporada. Se conformó un equipo con muchos jugadores jóvenes e inclusive varios chicos de otra categoría. En principio se iba a apostar a varios extranjeros para reforzar o ayudar a esos jugadores y esa fue una situación que no pudimos solucionar en un principio así que nos costó muchísimo desde el comienzo de La Liga poder competir», indicó el DT.

«De a poco fuimos intentando mejorar y acortar la brecha que nos separaba de los equipos fuertes. Eso nos costó tiempo, cambios de extranjeros, salida de algunos jugadores, un proceso que nos llevó muchísimo trabajo, esfuerzo y desgaste al no llegar los resultados. Los chicos e inclusive los dirigentes tuvieron la tranquilidad de ir esperando como se iba desarrollando todo», sostuvo Saborido.

«Cuando se vino el corte de La Liga habíamos logrado algunos saltos de calidad» y continuó: «Estábamos empezando a encontrar algunas respuestas desde lo deportivo al momento de la suspensión. Veníamos jugando algunos partidos con otra impronta, incluso habíamos ganado de visitante el último juego en Concordia. Íbamos por el buen camino. Este parate nos pega muy hondo y nos complica muchísimo, sobre todo a la estructura. El hecho de que se hayan ido los extranjeros, que eran base importante en la conformación del equipo, hace que sea difícil la situación del retorno, habrá que ver de que manera Libertad va a poder reestructurarse para poder continuar en la competencia».

Por último el entrenador reflexiona acerca de su rol y de cómo se trabaja para salir adelante de esta situación: «Ha sido una temporada en la cual hemos tenido que afrontar un montón de inconvenientes. Situaciones adversas permanentemente y que tuvimos que resolver de diferentes maneras. Está siendo una temporada de gran aprendizaje, la cara opuesta de la moneda de lo que me venía tocando vivir como entrenador en Libertad los dos primeros años, ni hablar en el TNA que fue un año increíble donde todo fluyó, y el gran año la temporada anterior; en ésta las dificultades han sido el parte diario para afrontar situaciones y resolver. Es un desafío más. Uno que tiene este lugar y esta responsabilidad tiene que afrontarlo de la mejor forma tratando de aprender y de solucionar estas situaciones que se van presentando. No es fácil y no es cómodo pero es parte de la función de uno como entrenador. Sin duda son muchas más las veces que en el deporte profesional no estás tan arriba y son más las veces que estás abajo».

«Hay que saber capitalizar lo bueno y lo malo para aprender y mejorar la capacidad que uno tiene para liderar este tipo de situaciones. Ojalá que en el retorno de La Liga podamos llevar a Libertad al lugar que tiene que tener, que es quedarse en La Liga Nacional, que es nuestro objetivo número uno», concluyó.