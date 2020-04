Concejo: Cartelería evocativa de Malvinas

En el transcurso de la última Sesión Ordinaria, el Concejo estableció la colocación de un cartel en donde se destaque la leyenda: «Las Malvinas son Argentinas». El mismo deberá estar instalado en la plaza «Gesta de Malvinas», indicando además la distancia de nuestra ciudad con las Islas, su ubicación geográfica y hacia qué lugar están.

Ninguna acción es suficiente para representar el coraje y patriotismo de mujeres y hombres que arriesgaron su vida en la Guerra de Malvinas, pero sí es imprescindible no dejar nunca de homenajear a esos héroes. A quienes no pudieron volver, a quienes regresaron y a aquellos que volvieron pero no soportaron tanto olvido y dolor.

En esta fecha tan importante para el pueblo argentino, el Concejo Municipal de Sunchales informa que en su última Sesión Ordinaria fue aprobada la Ordenanza N° 2820, por medio de la cual se dispuso la colocación de cartelería vial vertical de carácter informativo, con la leyenda “Las Islas Malvinas son Argentinas”.

El cartel deberá ser instalado por el Municipio local en la Plaza Gesta de Malvinas y deberá indicar además la distancia de nuestra ciudad con las Islas, su ubicación geográfica y hacia qué lugar están.

La iniciativa fue presentada por la concejal María José Ferrero y en los fundamentos se expresa que es necesario “renovar permanentemente la consigna de recordar y rendir homenaje a la causa Malvinas y a sus Héroes, objetivos y finalidades que deben instalarse principalmente en los niños y en los jóvenes, generando además conciencia de pertenencia geográfica y soberana, generando de esta manera una política de pertenencia sobre las Malvinas”.