Detenidos por violar la cuarentena, robos y otros hechos policiales

El fin de semana se registraron distintos hechos relacionados con la faz policial. Un intento de robo a un comercio de barrio 9 de Julio, un ilícito en barrio Moreno y otras acciones que ameritaron la participación policial.

Aquí repasamos los sucesos más salientes, los cuales aún no fueron incluidos dentro de los correspondientes Partes de Prensa oficiales, emitidos por la Unidad Regional V de Policía:

Detenidos por violar la cuarentena

Nuevamente el fin de semana dejó a varios sujetos detenidos por encontrarse fuera de sus domicilios sin pertenecer a alguno de los grupos exceptuados de cumplir con la cuarentena obligatoria. Además, se continuó con la requisa de automóviles y motos involucradas en este tipo de sucesos.

En barrio 9 de Julio, un joven que regresó de viaje debía cumplir con el período de aislamiento de 14 días. No obstante, al hacerse presente en el sitio personal de la Guardia Urbana Sunchalense para realizar la constatación de presencia, luego de algunas evasivas establecieron que no se encontraba en el domicilio.

Violando la medida vigente, se había retirado para visitar a su novia. Una vez aprehendido, se le inició una causa por Desobediencia y también se puso en aislamiento a los integrantes de esta segunda vivienda visitada.

Vecino frustró robo a comercio

(Por: Rafaela Noticias) – Sujetos ingresaron forzando una puerta a la verdulería ubicada en Brasil y La Pampa de Sunchales. Cuando la propietaria acude al lugar para acomodar las cosas, se le aparecen dos sujetos (podrían ser los mismos que antes rompieron la abertura) con intenciones de robarle. Por lo que ante los gritos de la mujer, su hijo acudió al lugar y logró que los malvivientes se fueron, no sin antes amenazarlo con sacar un arma y arrojar un ladrillo. Finalmente no pudieron llevarse nada. Ocurrió este viernes a la madrugada.

En Urquiza Biz al 200, ingresaron tres personas luego de romper un vidrio de la puerta del frente. Se llevaron mercadería del lugar para luego huir, ya que el dueño del negocio acudió rápidamente al escuchar la explosión del vidrio. Ocurrió este sábado.

Tres detenidos tras robar y golpear a una anciana en barrio Moreno

De manera extraoficial se conoció que una mujer de 93 años de edad, residente en calle Urquiza al 100, fue asaltada por tres ladrones, quienes habrían ingresado a su vivienda por el patio.

Una vez en el sitio, los delincuentes -quienes se habrían encontrado encapuchados- le pidieron en reiteradas ocasiones que les entregara dinero, llevándose algo de efectivo (una suma menor), un televisor, alhajas y otros elementos, no sin antes ejercer violencia en contra de la mujer.

El accionar de la Policía en un primer momento no produjo resultados positivos puesto que no pudieron encontrar los elementos en las inmediaciones. No obstante, datos aportados por vecinos permitieron identificar a uno de los partícipes, quien habría residido a pocos metros, sobre la misma calle. Al hacerse presentes en dicho domicilio, los uniformados detuvieron al morador, así como también a otros dos jóvenes que habrían estado relacionados con el hecho, recuperándose parte de los elementos robados.