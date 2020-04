Colonia Bicha: Continúan los robos de cables en la zona rural

(Por: Miguel Peiretti) – El robo de los cables de las líneas eléctricas de la zona rural sufrió un tramo de aproximadamente unos 4 Km en Colonia Bicha. Este tipo de hechos se vienen reiterando en toda la zona desde hace unos tres años sin respuesta de la policía y la justicia.

Conocedores del tema procedieron al corte de los fusibles del sistema de energía eléctrica en un tramo de la zona rural de Colonia Bicha que suministra energía eléctrica a dos establecimientos que no cuentan con cuidadores.

Valiéndose de equipamiento especial, fueron recorrieron el tendido de la línea cortando los cables de aluminio, los cuales fueron cargados en algún vehículo sin que sean observados, llevándose una importante cantidad que cubrían un tendido de aproximadamente cuatro kilómetros.

Este tipo de hechos se vienen reiterando en toda la zona en que la Cooperativa Limitada de Electricidad, Otros Servicios Públicos y Vivienda Tacural, brinda el servicio de electricidad, entidad que sufrió el robo de alrededor de 80 transformadores y unos 300 km de líneas de electricidad, sin que la Justicia y la Policía brinde algún tipo de respuesta.

“Esta vez le tocó a nuestro distrito, pero llama la atención la cantidad que ya llevan robado y que desde la policía no exista ninguna respuesta. Vamos a hacer todas las gestiones que sean necesarias para que esto se esclarezca, no solo por lo que se roban, sino también por el daño que ocasionan a la actividad productiva”, manifestó el presidente comunal Adolfo Ferrero.

Por otra parte sostuvo que «se puede entender que quienes tengan la responsabilidad de investigar, no tengan indicios de quienes son los autores materiales del hecho, pero esa cantidad de material la está comprando alguien que se dedica a fundir ese tipo de material o acopiar ese tipo de aluminio y la policía debería saber quienes compran. Esto no puede seguir impune, vamos a mover cielo y tierra, hasta que quienes tienen la responsabilidad de brindar seguridad, trabajen hasta descubrir a quienes están robando, no puede ser que en tres años, nadie descubre nada».

Asimismo el mandatario comunal consideró que cuando esto llegue al Ministro de Seguridad del gobierno santafesino, espera que mueva los resortes necesarios para que se terminen este tipo de hechos que por la modalidad se trata de personas con conocimiento de la actividad en líneas eléctricas y al mismo tiempo manejan la parte de comercialización con una logística bien aceitada.