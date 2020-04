Coronavirus: Desde Chaco afirman que es negativo el estudio del camionero

Mientras el Municipio suspendió la publicación del Reporte Diario «a la espera de confirmaciones desde la Provincia» acerca del caso del camionero de Chaco que se encuentra aislado en el hospital, desde Villa Ángela, la Directora de Zona Sanitaria I, Miriam Tourn, señaló que habló con autoridades del hospital de nuestra ciudad, quienes le manifestaron que «el caso es negativo».

En un video en directo concedido a «La 21 – Gente de Pueblo«, la funcionaria sanitaria chaqueña fue tajante en sus definiciones, señalando que al paciente «le hacen diferentes estudios, todo lo cual le dio negativo, no hay positivo a coronavirus, salió todo negativo».

«No le salió nada, no tiene nada», insistió más adelante, indicando que desde aquí «querían mandarlo manejando el camión hasta Villa Ángela, o sea que de estar enfermo de coronavirus, no podía andar manejando un camión… allí ya vemos la falsedad de ser un caso positivo». Incluso, ella misma se puso en contacto con el Fiscal de dicha localidad chaqueña para establecer que el camionero no puede ingresar hasta tanto no haya cumplido con los 14 días de resguardo sanitario en el hospital «Almícar Gorosito».

Además, en otro tramo de la entrevista, Tourn hace referencia a cómo se manejó el tema a nivel local, señalando que en diálogo con personal del hospital sunchalense, desde aquí le dicen «que que el personal -del hospital- largó un whatsapp y los medios comenzaron a convulsionar. En los papeles que nos enviaron no figura ningún caso positivo, no se porqué hicieron esta movida y el Intendente se prestó equivocadamente a esta situación».