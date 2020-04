La Provincia permite tapabocas obligatorio pero no multas

En la jornada de ayer, el secretario de Municipios y Comunas de la Provincia, José Luis Freyre, en una entrevista concedida a LT10 se refirió a diversos temas, entre ellos, la obligatoriedad de uso de barbijos o tapabocas. Esta modalidad va ganando cada vez mayor presencia en distintas localidades.

Mientras en nuestra ciudad se está transitando una etapa intermedia, con una sugerencia de uso hasta el lunes venidero, en Rafaela ya comienza a regir dicha medida, al igual que en Lehmann, Las Toscas y otros puntos.

Sin embargo, si bien el funcionario explicó que las administraciones tienen la potestad de adoptar estas determinaciones, también fue claro acerca del paso siguiente: el labrado de actas o cobro de multas. Aquí aclaró que «los municipios no pueden establecer multas a quienes no adhieran a esta medida ya que no tienen autonomía para esto, como sí la posee la provincia», por lo que primero se deberá dar este paso luego si habilitar a las administraciones locales a llevar a la práctica esa alternativa.

En Rafaela, se estaba analizando en el Concejo el posible cobro de multas como así también la imposición de trabajos comunitarios para quienes no respetaran la obligatoriedad. En nuestra ciudad, esta discusión aún no ha trascendido aunque a partir de las declaraciones de Freyre, pasaría a ser una cuestión con un sentido por lo menos discutible.

«Si bien en muchos temas nosotros intentamos que primero se respeten las disposiciones nacionales, a partir de ahí las provinciales y después acordando con municipios y comunas, en este tema en particular, como no hay una disposición nacional todavía, la provincia optó por la recomendación», explicó.

«Es recomendable, es una herramienta más de prevención el usar el tapaboca o barbijo. Muchos municipios están disponiendo o empezando a disponer el tema de la obligatoriedad… ahí hay que ver lo finito y delicado del tema que es que no pueden establecer ningún tipo de sanción o multa. En eso los municipios no son autónomos, la provincia sí. Pero todo parece indicar que el Estado Nacional va a terminar tomando la resolución, con esto que ha pasado en varias provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que le están dando obligatoriedad», prosiguió.

Por último sostuvo que «todo parece indicar que el Estado sacará una Disposición General, lo cual facilitaría mucho la cuestión», aunque en horas de la noche, la secretaria de Salud provincial, Sonia Martorano, comentó que por teleconferencia se llevó a cabo la reunión del Concejo Federal de Salud (CoFeSa), entre los ministros de salud de todas las provincias, junto al titular de la cartera sanitaria nacional, Ginés González García y la funcionaria sostuvo que si bien “en el contexto del CoFeSa, se vio bien el uso del barbijo casero o tapabocas, siempre y cuando la población no use barbijos quirúrgicos, que son para los equipos de salud”, no se planteó la obligatoriedad de su uso a nivel nacional.