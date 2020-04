La Cámara Inmobiliaria de Sunchales pide por su excepción

La agrupación elevó un pedido formal al Intendente y al Concejo Deliberante para poder realizar distintas actividades que reactiven la labor, cumpliendo con los debidos protocolos. Buscan así salir de la virtual paralización en la que se encuentran, situación que no solamente afecta a los comercios del rubro sino que también impacta en locatarios que no pueden renovar o rescindir contratos, entregar llaves o efectuar distintas acciones puntuales.

La nota remitida

Los Corredores Inmobiliarios matriculados ante el Colegio de Corredores de Santa Fe domiciliados en la ciudad de Sunchales, han dirigido al Sr. Gobernador de la Provincia, al Sr. Intendente Municipal y al Concejo Municipal de Sunchales, un pedido de excepción “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, con el objeto de que se les permita abrir sus inmobiliarias y retomar su actividad en forma normal y habitual, conforme a un protocolo elaborado por los profesionales locales.

En la petición, los corredores inmobiliarios remarcan que en la actualidad no resulta posible firmar nuevos contratos de locación o de compraventa, no se pueden exhibir inmuebles a interesados, como tampoco se pueden recibir las llaves de los inmuebles de manos de aquellos locatarios que desean mudarse o tan solo rescindir sus contratos; todo lo cual conlleva a una paralización casi absoluta de la actividad, como así también la necesaria continuación de locaciones a pesar de que en muchos casos las partes desean concluir sus respectivos vínculos contractuales.

Desde la Cámara Inmobiliaria de Sunchales sostienen que la ciudad de Sunchales da cumplimiento con los requisitos exigidos por los parámetros epidemiológicos y sanitarios requeridos por las autoridades, ya que es una ciudad que no reportó ningún caso positivo de Covid-19, que no posee ningún caso sospechoso y que Sunchales no está definida por la autoridad sanitaria nacional como ciudad “con transmisión local o por conglomerado”. De tal manera, entienden que la reactivación de la actividad inmobiliaria en la ciudad, con los recaudos detallados en protocolo elaborado para la actividad, no conllevaría ningún riesgo adicional a la salud pública.

Firmado:

