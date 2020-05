Rodrigo López Alba y una verdadera epopeya para regresar a su domicilio

Luego de cumplir con su compromiso con Unión, Rodrigo López Alba se encontraba cumpliendo contrato con Mitre de Santiago del Estero. Desde allí, conocida la situación de suspensión del torneo, intentó hace un par de semanas regresar a donde más cómodo y seguro se siente, su pueblo de San Juan. Sin embargo, lo que pudo ser una medida tranquilizadora, pasó a ser una verdadera pesadilla que recién pudo culminar este fin de semana.

Así lo relató por «Buen Día Sábado», relatando su situación: «estamos viviendo un momento tristísimo en un hotel de San Juan. El 18 conocimos el Decreto Presidencial para poder regresar a nuestra ciudad, pasar la cuarentena con nuestra provincia.

«Salimos en el viaje y pasé por Catamarca y La Rioja, donde nos midieron la fiebre pero ya en San Juan, llegando a mi pueblo, a tres kilómetros del ingreso, personal de Gendarmería nos retiene y nos dicen que el Gobernador había dispuesto que quienes ingresaran a la provincia debían hacer la cuarentena en un hotel y hacerse cargo de todos los gastos. Lo que hice yo fue explicarles que como futbolista no tengo ingresos y estaba regresando por cuestiones laborales, no por una cuestión de turismo», agregó.

«Me custodiaron como un preso 200 kilómetros con Gendarmería y Policía, hasta la Capital de la Provincia, en lugar de poder hacer los tres kilómetros que faltaban para llegar a mi vivienda. Aquí no tenemos conocidos y debíamos procurarnos la comida, algo que le tuvimos que pedir a mi padre, que fue viajando periódicamente», prosiguió.

«Ahora al mediodía -por el sábado- nos traen los resultados de los hisopados que nos hicieron, los cuales serían negativos y quedaríamos supuestamente en libertad. El tema es que ahora, desde el hotel nos quieren cobrar los gastos, 1600 pesos por día por los 14 días y algunas otras cosas pero yo ya le dije que no dispongo de dinero porque precisamente regresaba por no tener trabajo. Además me mostraron un papel en donde si no pago me expongo a multas económicas altísimas e incluso puedo ir preso».

Como cierre, sostuvo que «no nos quedamos en Santiago porque Mitre no estaba cumpliendo con los pagos, comenzábamos a tener problemas con el alquiler y las cuestiones del día a día por eso, cuando supimos del Decreto que nos permitía regresar a casa, hicimos todos los trámites y emprendimos el regreso pero sin saber que nos podía llegar a suceder esto».

La explicación en las redes sociales

Estimado Señor Gobernador:

Permítame presentarme, mi nombre es Rodrigo López Alba DNI 36.032.473, y desde el del día 20 del corriente mes me encuentro aislado contra mi voluntad en el Apart Hotel Alkristal en la Capital de San Juan, según las disposiciones que han establecido. Me volví a mi provincia porque, como es de público conocimiento, esta pandemia nos está golpeando a todos desde muchos ángulos, y he perdido momentáneamente mi fuente de trabajo. Regrese a mi hogar, desde Santiago del Estero, NO DEL EXTRANJERO, para poder transitar este momento más alivianado con la ayuda de mi familia. SIN SINTOMAS y habiendo pasado controles sanitarios a lo largo del viaje y al llegar aquí.

Conforme al Artículo 6° del DNU 297-2020 que emitió el Sr PRESIDENTE DE LA NACION el cual nos permitía a los ciudadanos a regresar a nuestros domicilios, emprendí viaje hasta la provincia. NO VIOLE LA CUARENTENA, no salí sin permiso, siempre, como en todas las cuestiones de mi vida, me manejo con honestidad, respeto y cumpliendo la ley. Pero al llegar a la provincia, a pocos kilómetros de mi casa en Huaco ,departamento Jáchal me retienen y me informan que debo aislarme por 14 días en un HOTEL que ustedes han IMPUESTO a pesar de TENER MI CASA PARA HACER DICHO AISLAMIENTO. JAMAS ME NEGUÉ a hacerlo, me puse a disposición y con voluntad de consensuar con ustedes de trasladarme a mi domicilio, que se encontraba vacío y a mi disposición.

Así y todo, Obligado, porque esa es la única palabra que encuentro, me custodió un patrullero por casi 200 km, cual delincuente y me ingresaron CONTRA MI VOLUNTAD al sitio donde aún me encuentro. Todo esto bajo un clima de presión constante.

Este es un hecho de fuerza mayor, en el cual no puedo terminar pagando las consecuencias de las decisiones de los gobernantes. Yo NO CONTRATE UN HOTEL. Si siempre he cumplido con la ley, acatado las ordenes y normativas dispuestas… Por qué debo salir perjudicado en este momento a punto tal, de que si no pago me van a multar con una cifra de $150 000 o incluso arrestar??

Cómo puedo afrontar los gastos de un hospedaje (solo me dieron lugar para dormir) cuando NO TENGO TRABAJO y por ende, NO PERCIBO INGRESOS!!! En ningún momento pedí que se hicieran cargo de mi desempleo, solo quería continuar la “cuarentena” en mi domicilio como lo HICIERON LAS DEMÁS PERSONAS y así consta el artículo 2 que usted emitió respecto a la situación anteriormente mencionada. Entonces, si esto no tiene un FIN ECONÓMICO, imponerme y someterme a una deuda, CUAL SERIA?

SOLICITO LA INTERVENCIÓN INMEDIATA de Usted y/o algún funcionario a cargo para que me den una solución a este problema.

Con el mayor de los respetos que se merece, lo saludo muy atentamente y quedo al aguardo de una respuesta.