Reprogramaron la entrega de bolsones alimentarios municipales

Todo estaba inicialmente previsto para mañana pero se estableció desde el Municipio que se realizará el lunes próximo por lo que los beneficiarios deberán aguardar unos días más para poder acceder a esta asistencia mensual.

Además y tal como viene sucediendo desde el mes pasado, la entrega se realizará de forma escalonada y controlada, teniendo lugar en las ex cocheras Rotania. También es importante destacar que aquellas personas que no respeten el horario asignado, no recibirán en otro momento el correspondiente bolsón alimentario.

A continuación, anticipamos el cronograma a cumplir:

– DNI terminados en 0 y 1: de 9 a 10.

– DNI terminados en 2 y 3: de 10 a 11.

– DNI terminados en 4 y 5: de 11 a 12.

– DNI terminados en 6 y 7: de 13 a 14.

– DNI terminados en 8 y 9: de 14 a 15.