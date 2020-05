Firmarán convenios para créditos regionales

El día de mañana se realizará una firma de convenios para instrumentar una línea de créditos entre el Gobierno Provincial, la Asociación Regional para el Desarrollo y la Agencia de Desarrollo ACDICAR. El acto contará con la presencia del ministro de la Producción Daniel Costamagna, el secretario de Desarrollo Territorial y Arraigo de la Provincia Fabricio Medina, el senador provincial Alcides Calvo y el intendente Luis Castellano, realizándose desde las 9 horas en la Municipalidad de Rafaela.

“En este momento económico complicado el gobernador Omar Perotti decidió destinar más de $125.000.000 en toda la provincia para contribuir al sostenimiento de la actividad económica, en especial a las pequeñas empresas y emprendedores que están viendo afectados sus ingresos por la pandemia de coronavirus” manifestó el senador Calvo, quien agregó: “en nuestro departamento se realizará a través de créditos que se instrumentarán a través de la Asociación Regional para el Desarrollo y la Agencia de Desarrollo ACDICAR, para llegar en forma federal a todos los municipios y comunas que la componen, sin distinción”.

Son créditos unipersonales, para micro y pequeñas empresas industriales, comerciales y de servicios del Departamento Castellanos inscriptas en AFIP y con una antigüedad no menor a 2 años, que se encuentren comprendidas en la categoría C o D del monotributo como mínimo. Los mismos tienen varios meses de gracia y tasa subsidiada, y se podrán destinar a la compra de materia prima e insumos, pago de sueldos, alquileres y servicios, y otros gastos estructurales para sostener la actividad.

Entre las actividades contempladas se cuentan los pequeños comercios de diversos rubros que no hayan podido abrir por el aislamiento preventivo (indumentaria, mercería, marroquinería, talabartería, regalería, ópticas, librerías, jugueterías, etc.), jardines maternales, profesores particulares, centros de estética, peluquerías, gimnasios, bares, oficios varios (electricistas, pintores, plomeros, albañiles, etc.), así como actividades industriales, priorizando aquellas que no han podido funcionar por el aislamiento preventivo.