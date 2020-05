Osiris Trossero comentó la realidad del Grupo Sancor Seguros

Por intermedio de un contacto telefónico mantenido días atrás con el programa «Buen Día Sábado», el Director de Relaciones Institucionales del Grupo Sancor Seguros, Osiris Trossero, se refirió a la situación que atraviesa el Grupo Asegurador en el marco de la pandemia por el Covid19.

Si bien para muchas empresas las nuevas determinaciones impuestas representaron un cimbronazo en cuanto a su funcionamiento, para otras se dio de una forma más ordenada. Este último es el caso de la cooperativa con sede en nuestra ciudad, que no hizo más que acelerar proyectos que ya venía proyectando.

«Teníamos previsto que el 50% de la plantilla de la empresa realice tareas de teletrabajo, antes de que se conociera el Decreto de la Presidencia. No obstante, esto aceleró los plazos, acortó los tiempos y nos hizo implementar lo que veníamos ya analizando. Nos demandó algunos días el poder relevar la situación, lograr que todos nuestros trabajadores contaran con las herramientas necesarias pero esto se ve en la atención al cliente y servicios que ofrecemos», comentó.

Luego fue repasando la gran cantidad de alternativas que existen para los servicios que tiene el Grupo asegurador para con sus asociados, situación que se va ampliando de forma paulatina a medida que transcurre el tiempo, incorporando novedades.

Por otra parte, la labor del Cites y las empresas allí incubadas ha tenido relevancia nacional, destacándose un aporte que para muchos, esta situación permitió ver una cara distinta de la cooperativa, con un gran impacto en la comunidad toda, volcando a su vez cosas que eran habituales pero no masivas.

«Es nuestro ADN, estamos siempre pensando en estar cerca de la gente, para que todos se sientan cómodos porque más allá de nuestros empleados y cuerpos de venta que están formados por miles de personas, intentamos siempre tener esta cercanía, agregó.

Además, en este sentido, anticipó que «en un mes haremos el lanzamiento del Banco del Sol».

«Pensaremos en un cliente 360º con línea de créditos, caja de ahorro y otros beneficios. Podemos decir con gran orgullo que estaremos trabajando para la comunidad en su conjunto. Será un banco cercano, digital, con poca burocracia, la posibilidad de hacer trámites en home banking, estará en seis ciudades chicas para hacer las pruebas pertinentes y luego sí ampliarlo nacionalmente», sostuvo.

En estos momentos en donde la economía está atravesando una situación compleja, esta será una herramienta relevante, volviendo a poner en un sitio destacado al movimiento cooperativista.

Sinergia con Atilra

«Es nuestro compromiso, somos una empresa socialmente responsable y por eso, cómo no ayudar a Sunchales. Queremos estar presentes en donde estamos pero no queremos promocionar lo que hacemos porque no es nuestra filosofía sino que nos centramos en hacer. esperemos no necesitar todo esto que estamos encarando a modo de financiación pero si fuera necesario, esperamos tener todo cubierto para llevar tranquilidad», comentó al respecto, acerca de la importante inversión que se encarará de forma conjunta con el gremio.

Ices

Mientras en el país se ponía en marcha la cuarentena, con las medidas de aislamiento obligatorio, estaba por realizarse la inauguración de la nueva sede del Instituto Cooperativo de Enseñanza Superior. «Teníamos comprometida la presencia de grandes políticos para que vean qué estamos haciendo desde Sunchales», relató al respecto.

También se refirió a la vinculación del establecimiento educativo con la Ruta Nacional N° 34. «Nos preocupaba mucho la seguridad, por eso cambiamos el puesto policial, incorporamos colectivos para el traslado de los alumnos y fuimos delineando todas acciones pero no pudimos implementarlo. Creemos que si bien no se podrá inaugurar aún, en un par de meses los alumnos podrían llegar a ocupar el edificio», sostuvo por último.