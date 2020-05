Rubén Rossi: «La vida no empieza ni termina en una cancha de fútbol»

Entrevista al ex campeón del mundo de fútbol Juvenil en 1979, en un equipo que integró entre otros, junto a Diego Armando Maradona. Actualmente, Rossi se dedica a la formación de jugadores.

Claro en sus conceptos, Rubén Rossi explicó la importancia de ser formador de jugadores priorizando cuestiones humanas por sobre todas las cosas. Su historia como futbolista, siendo integrante de aquella recordada Selección Nacional Juvenil de 1979, la cual le permitió consagrarse Campeón del Mundo junto a Diego Armando Maradona, también estuvo repasada en la entrevista efectuada por Mario Ceballos.

«Tendríamos que empezar a devolverle a los niños el juego porque es pura y exclusivamente de ellos. Y si el chico aprende a jugar a la pelota, con un buen formador, a partir de los 13 y 14 años lo puede conceptualizar y sin volverlo loco con los resultados», sostuvo en un tramo del contacto, resaltando la función de los padres, de los entrenadores y de los distintos actores que acompañan el crecimiento de los chicos y cómo se puede llevar adelante el día a día para que puedan tener en un futuro chances de ser parte de cosas importantes dentro del campo de juego.

«El problema es que nuestros dirigentes del fútbol argentino, en la materia Fútbol Infanto Juvenil, el 90% son analfabetos y el único parámetro que tienen para medir un proyecto de Divisiones Inferiores es el resultado deportivo, algo que puede hacer cualquier chico que tiene siete años», continuó en otro tramo… «Como ganar no quiere decir nada, se arman maquinarias para ganar que no dicen nada y terminan siendo como el viaje a Bariloche de Quinto Año, que uno se junta a recordar viejas épocas… nos juntamos los que fuimos campeones en la Octava, donde no le importa a nadie, sin tener en cuenta si muchos chicos llegaron a Primera División y si los que no lo hicieron se fueron del club enamorados porque fueron bien tratados, protegidos y cuidados».

Aquí, la entrevista completa:

La mítica Selección Juvenil 1979