Concejo: Sin nota por inseguridad pero con fuertes manifestaciones

Antes del inicio de la sesión del Concejo, se esperaba que por Secretaría se le diera lectura a la nota – petitorio que fue leída en la tarde del sábado por parte de vecinos autoconvocados en la alegoría al Cooperativismo. No obstante, la misma carece de firmas y más allá de las gestiones, no pudo encontrarse ningún sostenedor que respaldara lo allí expuesto (algo similar nos pasó a quienes intentamos contactarnos con vecinos para ampliar lo referido al histórico movimiento). De esta forma, quedó como un anónimo y por lo tanto no pudo ser ingresada formalmente para su tratamiento.

No obstante, hubo manifestaciones que estuvieron refiriéndose al tema. La primera en hacer uso de la palabra fue María Alejandra Bugnon, quien relató lo que se vivió en el transcurso de la tarde del pasado sábado, «se leyó una nota y se hicieron una serie de manifestaciones anticipando que la misma se elevaría al Concejo, lo cual hicieron el día lunes pero sin ninguna firma. Es por eso que hoy no se da ingreso para su tratamiento en la sesión».

«De todas maneras no está en nuestra voluntad minimizar el problema que nos tiene preocupados y ocupados a todos, vecinos y autoridades. Al contrario, necesitamos la fuerza y la unión de todos para lograr superar esta situación», prosiguió.

«Nos duele como sunchalenses aparecer en las noticias por hechos de inseguridad pero tenemos que hacernos cargo de que no hemos encontrado el camino, o lo transitamos lento y sin la insistencia adecuada. Cada cual que se ponga el poncho que le cabe pero nadie sale de una probeta: ni los delincuentes, ni los dirigentes, ni los vecinos… y decididamente, con insultos, agravios y desunión, no vamos a llegar a ningún puerto», concluyó.

Luego tomó la palabra Oscar Trinchieri para referirse al mismo evento, sumando su punto de vista y reiterando que «fue una expresión voluntaria de una importante cantidad de vecinos que manifestaron el hartazgo por distintos episodios que se vienen dando en la ciudad».

«También, en términos generales, hay algunos vecinos que no coinciden con todo lo del escrito» el cual al no estar firmado no se le dio tratamiento.

«Pero también tenemos una responsabilidad por haber sido elegidos por los vecinos para trabajar, mejorar y realizar modificaciones en materia de seguridad en la ciudad. Por eso propongo la constitución de una comisión entre todas las fuerzas políticas para apuntalar y fortalecer las acciones que ya se vienen desarrollando para reducir los episodios de inseguridad en la ciudad», comentó.

Finalmente, María José Ferrero, en su rol de Presidente del Concejo reflexionó sobre el tema señalando: «El flagelo de la inseguridad es algo que nos preocupa en gran medida, sobre todo por la magnitud que ha ido presentando en los últimos tiempos. Desde este espacio hemos realizado reiterados pedidos de informes, tanto a nivel local como autoridades provinciales para tener conocimiento de las acciones que se están tomando».

Luego repasó los pedidos que elevaron desde el nivel provincial, «a través de distintos representantes, solicitando explicaciones y un inmediato accionar del Gobierno Provincial, respetando de esta forma las instituciones y exigiendo las responsabilidades correspondientes a cada nivel».

«Sunchales ya no es la ciudad todos conocíamos y la inseguridad ha ido tomando niveles exponenciales. Considero que la macha ha sido una manifestación genuina, mostrado en su amplia convocatoria. Evidentemente hay una sociedad que está preocupada, asustada y que se siente desprotegida por quienes tienen la tarea de resguardar su integridad», continuó.

«Apoyo el reclamo pero no avalo los insultos ni la violencia que unos pocos llevaron adelante hacia algunos concejales e integrantes del Ejecutivo Municipal. Repudio estos actos. No podemos resolver la violencia con más violencia. Como vecina y concejal quiero que el drama de la inseguridad pueda controlarse en nuestra ciudad pero lamentablemente esa solución no la tenemos nosotros ni el Ejecutivo Municipal, es una tarea que exige el involucramiento de múltiples niveles y poderes del gobierno», concluyó.