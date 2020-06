Javier Bolatti analizó la situación actual del sector agroproductivo

El Presidente de la Sociedad Rural de Sunchales, Javier Bolatti, dialogó telefónicamente con Danilo Graziutti en el programa «Buen Día Sábado», analizando distintas situaciones propias de este momento que está atravesando el sector agroproductivo. Las buenas noticias se dieron por parte de la continuidad de obras respecto de la readecuación del canal Vila – Cululú, así como también la designación de Arturo Videla nuevamente en el Gobierno Nacional.

No obstante, también la charla fue importante para conocer cómo ha sido recibido por parte de los productores el programa que estableció el Municipio a través del cual ofrece la posibilidad de ejecutar obras de mantenimiento y mejoras de los caminos rurales, recuperando la inversión del pago de la Tasa Rural. Esto no ha tenido aceptación entre los productores, siendo solamente un par lo que optaron por sumarse.

«La agrícola y agropecuaria fueron de las actividades consideradas como esenciales, por eso no pudimos parar, especialmente en lo que respecta a las explotaciones tamberas ya que las cosechas podían acomodarse en cuanto a cosecha un día más o menos… Pero pudimos ir armando distintos protocolos para seguir en marcha», consideró.

Además sostuvo que «la peor crisis para un productor es la inundación porque no se puede producir bajo el agua pero igualmente debimos acomodar lo que es una mini ciudad por el movimiento que tiene un campo en sí mismo».

Vila Cululú

Acerca de esta obra que ha sido largamente anunciada y prometida, pero que ahora se encuentra finalmente en un importante avance, sostuvo que «es una obra que viene a cambiar la realidad de una gran zona. Han cambiado la luz del canal, han ejecutado muchos puentes menos».

«Está preparada para una recurrencia de unos cien años puesto que para su diagramación se consideró el período de lluvias del último Siglo», especificó.

«El avance -dijo- es de un 80% aproximadamente, hay 17 de los 22 puentes por ejecutar, estando ahora en la zona de la Ruta Nº 13. En nuestro Distrito quedan tres puentes por hacer, uno sobre el ferrocarril, lo que incluye una coordinación importante para poder ejecutarse en un par de días. El más complejo es el que se encuentra sobre la Ruta Nacional Nº 34».

«El mismo no estaba previsto inicialmente, hay una situación de coordinación pendiente con Vialidad para definir cómo impactará en la refuncionalización de la traza», agregó.

Además, si se hacen primero los otros puentes previos, la mayor concurrencia de agua puede poner en riesgo el de la 34 ya que recientemente, en una última lluvia importante estuvo cerca de desbordar, lo cual podría tener pronto un contexto diferente y más complejo.

Caminos mantenidos por los propios productores

Tiempo atrás se manejó desde el Concejo y el Ejecutivo la posibilidad de establecer un Presupuesto Participativo Rural, permitiendo así que fueran los propios productores quienes definieran las prioridades a instalar en el ámbito rural. Si bien esta iniciativa no se concretó, semanas atrás se puso en marcha algo que también está relacionado con el área, consistente en la posibilidad de que los productores ejecuten tareas de mantenimiento de sus caminos rurales (las quejas eran que el Municipio no cumplía con dichas obras) y los costos fueran descontados de la Tasa Rural.

Sin embargo, para Bolatti, la propuesta «prácticamente no tuvo aceptación. Esta semana vamos a volver a reunirnos con los productores porque el estado de los caminos sigue siendo malo, casi no se puede sacar la producción».

Al momento de sopesar los motivos de la casi nula adhesión, consideró que «no se si faltó comunicación, si no hay interés o si los productores no tienen tiempo para encarar estas obras. Lamentablemente hace mucho que no se hacen los caminos, el año pasado había dificultades por el estado de la maquinaria, ahora van 80 días de casi nula actividad por la pandemia… pero tenemos que encontrarle la vuelta, nosotros estamos a disposición para ayudar pero hay que invertir, a esta altura ya no se pueden mantener sino directamente reconstruir los caminos terciarios del Distrito».

El regreso de Arturo Videla al Gobierno Nacional

Finalmente se refirió al regreso de Arturo Videla al área de Lechería de la Nación. «Celebramos que haya alguien con quien retomar el diálogo porque en los últimos meses, dicho lugar estuvo acéfalo y no teníamos con quién charlar. Sabemos qué tipo de lechería tiene en su cabeza Arturo así que ahora será tiempo de que nuestras entidades gremiales tengan la posibilidad de llevar nuestros pedidos», concluyó.