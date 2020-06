Sunchales se sumó al Banderazo Nacional en defensa a la propiedad privada

La convocatoria efectuada mediante redes sociales en el transcurso de la semana reunió a decenas de vecinos en plaza Libertad, a fin de manifestarse con banderas nacionales, expresando así su descontento con la decisión de intervenir la empresa Vicentín.

Si bien la convocatoria distó de ser multitudinaria, permitió sumar voluntades sunchalenses a esta determinación del Estado Nacional. Respetando la consigna de portar únicamente banderas argentinas, manteniendo el distanciamiento social y las medidas de prevención vigentes, la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino, los presentes se manifestaron.

Entre ellos, Juan Ignacio Chiappero, reconocido abogado de la ciudad, quien consideró que «no podemos quedarnos ajenos o indiferentes frente a lo que está pasando». Luego se refirió a «la salud institucional de la República porque lo que se está tratando de avasallar es la división de poderes, el sistema de pesos y contrapesos, de controles».

«Ningún poder puede avasallar el Poder Judicial… hoy le tocó a Vicentín, mañana le puede tocar a SanCor, a algún productor agropecuario o que tenga alguna casa que no esté habitando y que esté alquilando… Mi apreciación personal es que se está discutiendo es el derecho a la libertad; primero pueden ir por una empresa, después por los medios de comunicación, después por la Justicia», agregó, reiterando que «ya no podemos quedarnos al margen, tenemos que involucrarnos. La democracia la pueden asegurar los ciudadanos».

Otro de los oradores fue el médico veterinario Juan Delbino, quien sostuvo entre otras cosas que «hace 44 años que tengo mi profesión de médico veterinario y de este país no me pueden contar nada… Siento que siempre participamos, creo que somos responsables de las cosas que pasan y también porque no participamos. Hace tiempo que las cosas suceden y la gente las deja pasar… hay leyes que hace muchos años que están en el Congreso -y hablo de la Ley de Lechería- y todavía no salieron. Les pediría a quienes sienten que este país tiene que ser diferente, que participen».

«A nosotros, los productores agropecuarios, nos van a quebrar, nos van a doblar pero es muy difícil que nos hagan arrodillar», concluyó, recibiendo un marcado aplauso de parte de los presentes.