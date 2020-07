Ajedrez: Buen desempeño del Taller del Liceo Municipal

La Federación Rafaelina, estableció un calendario de Torneos Virtuales, dada la imposibilidad de concretarlos físicamente. Este fin de semana, se disputó el primer Torneo Oficial Virtual, con muy buenos resultados para los representantes sunchalenses.

El mismo contó con 67 jugadores de las categorías sub 8, sub 10, sub 12, sub 14 y sub 16, de los cuales 20 representaron al Liceo Municipal de Sunchales, destacándose los siguientes resultados:

Categoría Sub 10:

2° Juan Garrini.

3° Juan Italiano.

4° Nicolás Cardozo.

6° Martina Osorio – Segunda Mejor Dama.

Categoría Sub 12:

3° Emiliana Ghiberto – Mejor Dama.

4° Inés Sodero – Segunda Mejor Dama.

5° Albano Morales.

Categoría Sub 14:

3° Agostina Caceres – Mejor Dama.

Categoría Sub 16:

1° Gabriel Schneller.

2° Santiago Ferrato.

Cabe mencionar que la Federación Rafaelina, estableció un calendario de Torneos Virtuales, dada la imposibilidad de concretarlos físicamente. Asimismo si las circunstancias y el contexto lo permite en un futuro, se cerrará el año con una competencia final presencial entre los mejores clasificados de cada categoría.