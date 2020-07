Identifican caso de triquinosis en la ciudad

1 de 3

La Municipalidad de Sunchales difundió la campaña realizada por la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria, acerca de enfermedades transmitidas por alimentos; en esta ocasión, la triquinosis. En la ciudad se habría identificado un caso, estando el contexto del mismo en pleno análisis.

¿Sabés qué es la Triquinosis?

Es una enfermedad producida por parásitos del género Trichinella que afecta a una amplia variedad de animales domésticos y silvestres y que puede transmitirse al hombre.

¿Cómo se produce?

La enfermedad se origina cuando los cerdos son criados sin las condiciones higiénicas adecuadas, en contacto con roedores, que se alimentan con basura y animales muertos. El parásito ingresa al cerdo cuando consume esos restos de carne o animales infectados y luego pasa al hombre cuando consume productos y subproductos de cerdo contaminados y elaborados sin inspección veterinaria, que se consumen crudos o insuficientemente cocidos. Revisten principal importancia los animales que son faenados en forma domiciliaria y los chacinados secos «caseros» que se elaboran a partir de los mismos.

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas pueden aparecer entre los cinco y los 60 días posteriores al consumo del alimento contaminado, siendo los más frecuentes dolores musculares, edema (hinchazón) de los párpados y fiebre; también se puede desarrollar dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea. En los casos leves puede confundirse con un cuadro gripal.

¿Cómo podemos prevenirla?

• La crianza de los cerdos debe ser en forma higiénica. No se deben alimentar con basura ni restos de carne crudos y se debe realizar el control de roedores, comadrejas, etc., que puedan ingresar a los corrales, así como también eliminar de los mismos los animales muertos.

• Si realizás una faena familiar de cerdos podés enviar la carne a analizar para asegurarte que no está contaminada con el parásito.

• Si tenés una carnicería, fábrica de chacinados o comercio, debés abastecerte de carne sólo de establecimientos habilitados.

• Comprá los productos cárnicos (y cualquier otro alimento) en lugares habilitados, y verificá su origen en el rótulo (etiqueta).

• Cociná completamente la carne antes de su consumo. No dejes nunca partes crudas.