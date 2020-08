Soem realizó sorteos para el Día del Niño

Valiéndose de su cuenta oficial en Facebook, el sindicato de Trabajadores Municipales efectuó en el día de hoy un sorteo de órdenes de compra y distintos obsequios. Los mismos, fueron repartidos entre los hijos de los afiliados al Soem, como parte de los festejos por el Día del Niño.

«Es atípico esto pero este es un año muy particular, no solamente porque cumplimos 50 años de vida institucional como organización sindical sino por la pandemia que estamos sufriendo en todo el mundo. Nosotros teníamos previstas distintas actividades que no podemos llevar a cabo pero no quisimos quedar al margen en esta fecha tan especial como lo es el Día del Niño», expresó Bertolini en lo que fue la presentación de la iniciativa.

Luego comentó que en horas de la mañana, se recorrieron las distintas dependencias municipales a fin de entregar pequeños obsequios para que lleguen a los hijos de los afiliados, entregándose a la vez cupones para el sorteo que se concretó en horas de la tarde de hoy.