Federal A: Sin acuerdo por el regreso ni el formato

(Por: Interior Futbolero) – La reunión de anoche entre los dirigentes de la Zona Norte no arrojó ningún resultado positivo y hubo cruces entre los presidentes.

Primero tomó la palabra Héctor Gómez, quien representa a Chaco For Ever, y pidió directamente por los hexagonales, ya que no vio buena predisposición de los clubes de los puestos de abajo con su proyecto conciliador y pidió una votación. Luego de dar su opinión, salieron al cruce Pablo Esser, presidente de Sportivo Belgrano, en conjunto con los dirigentes de Boca Unidos y San Martín de Formosa, quienes mantienen su postura, que es la de que todos jueguen por los ascensos.

No se votó por ningún formato y no habrá una nueva reunión hasta el 15/09, debido a que los clubes que prefieren los hexagonales, objetaron que si no se va a votar nunca, no haya una reunión previa a esa fecha, en donde estarán los dirigentes de las dos zonas. Mientras tanto Güemes se ausentó nuevamente y es el único club que no ha presenciado ninguna reunión entre los dirigentes de la Zona Norte. Cabe destacar que el equipo santiagueño es el puntero de la Zona A.

Sin lugar a dudas que hay una grieta entre los de arriba, que quieren los hexagonales, y los de abajo, que quieren que jueguen todos. Por el momento y hasta la mitad de Septiembre, no se juntarán para determinar si el torneo se juega y, de ser así, cuál será el formato elegido.