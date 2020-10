Prisión preventiva para sunchalenses acusadas de ataque

(Por: Rafaela Noticias) – Este miércoles por la mañana se desarrolló una audiencia de Medida Cautelar presidida por la Jueza Dra. María Cristina Fortunato en la que están imputados Juan Carlos C. alias «Bati» (44) y sus dos hijas Carla Estefanía C. (23) y María Belén C. (18). Además de Anahí P.(25) y María Luz P. alias «Lulú» (28). Acusados de agredir a una mujer con caños y cuchillos para que obligarla a abandonar su casa, en un terreno que pertenecería al municipio de Sunchales y que se encontraría usurpado. La defensa estuvo a cargo de la Dra. Amalia Cassina y la acusación de la Fiscal Gabriela Lema.

Los hechos

Según la Fiscal, en fecha 25 de septiembre a las 19 horas previo a ponerse de acuerdo mediante el reparto de tareas y con la finalidad común de intimidar a Romina F. para que abandone su residencia habitual, los imputados se dirigieron a bordo de un auto marca Chevrolet Astra a la calle Rotania 148 de Sunchales donde vive la denunciante. Juan Carlos C. estacionó su vehículo y esperó en el lugar, mientras que las mujeres con cuchillos y caños de piletas en sus manos atacaron a la víctima cuando llegaba a su casa. Carla C. le exigió a la agredida que abandonara su domicilio y como ésta se negó, María Belén C. y María Luz P. le empezaron a pegar con caños de pileta en la cabeza y el cuerpo. A la vez que Carla C. con un cuchillo tipo carnicero la apuñaló en los dedos de la mano izquierda, antebrazo y muñeca derecha provocándole lesiones cortantes. Además las agresoras le manifestaban a la víctima que la iban a matar y le iban a prender fuego la casa, todo eso para que abandone la vivienda. La víctima herida corrió hacia el interior de su casa, siendo seguida por las agresoras, aunque luego al ver a la policía se dieron a la fuga en el auto conducido por Juan Carlos C., tres de ellas. Mientras que la cuarta (Anahí P.) lo hizo en moto que era conducida por una persona no individualizada aún.

Carátula penal

Carla Estefanía, C.María Belén C.y María Luz P. fueron acusadas de «Coacción agravada con el uso de arma y con el propósito de compeler a una persona a abandonar su residencia habitual y lesiones leves en concurso real en grado de coautoras».

Juan Carlos C. fue acusado de «Coacción agravada con el uso de arma y con el propósito de compeler a una persona a abandonar su residencia habitual en el grado de coautor».

Anahí P. fue acusada de «Coacción agravada con el uso de arma y con el propósito de compeler a una persona a abandonar su residencia habitual en el grado de coautora».

Resolución de la Jueza

La Dra. Fortunato consideró que hay evidencias suficientes para acreditar en esta instancia la participación de las mujeres en los hechos violentos, a los que consideró «graves». Asimismo calificó de coherentes los dichos de la víctima y testigos. «Hubo una clara coacción para que abandone la casa», indicó Fortunato. Motivo por el cual dictó la prisión preventiva de todas las mujeres, aunque por cuestiones particulares solamente una de ellas (Anahí P.) quedará en la Alcaidía. A las demás, por tener hijos menores de edad e incluso una por estar embarazada, se les dictó la prisión domiciliaria. En cuanto a Juan Carlos C., la Jueza consideró que no estaría acreditada la figura de coautor en el hecho, por lo que le otorgó libertad bajo una fianza de 200 mil pesos y demás medidas alternativas como fijar domicilio y la prohibición de acercarse a la víctima y a testigos. En la audiencia, quien habló también fue la víctima de los golpes y las heridas, quien le pidió a la Jueza que no les dé prisión domiciliaria a las agresoras dado que ya tienen ese tipo de restricción por otras causas y nunca la cumplieron. Aunque esto finalmente no fue tenido en cuenta por Fortunato.