Covid19: Las Academias de Danza aguardan por una reunión

Transcurrida más de una semana, las Academias de Danza de la ciudad aguardan por la convocatoria a una reunión por parte de las autoridades. En dicho encuentro, esperan debatir posibilidades de ampliar la franja etaria de alumnos para incluir a los niños, quienes hoy, dicen, están en un virtual olvido.

Sobre este particular, Susana Rizzotto, una de las docentes involucradas en la firma del petitorio de reunión que unificó a todas las academias locales que ofrecen actividades a los niños, se mostró preocupada por la falta de respuesta y el tiempo que ha transcurrido sin que los más pequeños puedan tener alguna actividad habilitada.

Tiempo atrás, habían sido los titulares de los gimnasios quienes embanderaron un frente en común reclamando por diferentes limitaciones vigentes, logrando la implementación de algunas modificaciones con las que no estaban de acuerdo.

Con este contexto, Rizzotto dialogó telefónicamente este sábado en el programa «Buen Día Sábado» de Danilo Graziutti, señalando: «dijimos tenemos que actuar, tenemos que hacer, por eso no solo pensamos en nuestros alumnos a quienes vemos a distancia y a través de una pantalla, sino de escuchar a los padres que también están preocupados por sus hijos»

«No todos lo viven de la misma forma, algunos lo tomaron de una manera natural, otros la están pasando mal, al igual que le pasa a los adultos. Esto fue lo que me motivó a charlar con los colegas de otras academias, para presentar esta nota en donde pedimos escuchar a las autoridades locales y médicas para que nos expliquen porqué seguimos con este aislamiento de los niños. Además porque no se estaba hablando mucho de los niños en las conferencias de prensa», continuó.

«No queremos enfrentarnos, no estamos en otra vereda sino pretendemos aportar a la ciudad, más allá de una cuestión laboral que no está afectando pero esto no es lo primordial. Hoy podemos dar clases presenciales a alumnos a partir de los 12 años y menores de 60 años. El resto, los niños, debe ser online, donde muchos de 6 o de 8 años se bajaron, el resto, los de 5 años directamente a partir del primer mes se dispersaron porque es muy complejo sostener la atención», añadió más adelante.

Con cierta frustración sostuvo que luego de la presentación del escrito ante las autoridades locales, «la única respuesta que escuché fue la de la conferencia de prensa a partir de una pregunta de un periodista. Nadie nos ha acercado ninguna información oficial aún. «Nos gustaría una explicación médica, de parte de quienes integran el COE, para comprender los motivos de esta determinación que se sigue sosteniendo, según dicen, por un Decreto Provincial», manifestó.

«Creo que Sunchales -sostuvo- es una ciudad con características propias particulares, en nuestro ámbito vemos que hay una cuota de responsabilidad muy importante, donde cuidamos a nuestros alumnos. Por eso digo que más allá del Decreto por el cual se están rigiendo y nosotros acatando, queremos que se pueda evaluar este momento en particular de la ciudad y ver qué adaptaciones propias se pueden llevar adelante».

«No me quiero quedar en la postura de no hacer nada, de que son las órdenes. Yo cumplo pero mientras tanto tenemos que ver cómo podemos adaptar esta nueva vida, para que nos resulte un poco mejor a todos, sobre todo a los niños. Los chicos se juntan en sus casas, con sus amigos, necesitan juntarse con sus pares… ¿porqué no podemos hacerlo en un salón de danzas, con una capacidad reducida y con controles?», concluyó.

Finalmente destacó que los niños son quienes con mayor rapidez aprenden las disposiciones y se merecen que se les de una oportunidad para demostrar este comportamiento que suele ser ejemplar.