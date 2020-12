El Municipio organiza una subasta de bienes y maquinaria

(Por: Prensa Municipalidad) – La Municipalidad de Sunchales, informa a la comunidad, que el día 11 de diciembre, desde las 9 horas, con la colaboración de la 1º Jurisdicción del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia, se llevará a cabo la subasta pública de bienes en desuso correspondiente al Decreto Nº 2994/2020.

La misma será en Casa del Emprendedor, ubicada en calle Juan 2149, previa exhibición en el Corralón Municipal, ubicado en Güemes 493, los días 9 y 10 de diciembre, de 8 a 13 horas.

Es importante mencionar, que no hace falta inscripción previa y que no se suspenderá por lluvia, ni se aceptarán reclamos, una vez bajado el martillo.

Los bienes en desuso que serán rematados:

1) Pata de cabra de 2 cuerpos.

2) Desmalezadora 3 puntos marca Rostuar.

3) Tractor Fiat R60, modelo 1664, con motor para ensamblar.

4) Caja Barredora Bicupiro 14 m² internacional.

5) Caja Compactadora Bicupiro 14 m² volcador (reparada para armar).

6) Caja Compactadora Bicupiro 17 m², mod. 1995/2000.

7) Camión Ford F7000, modelo 1991.

8) Camión Ford F7000, modelo 1987.

9) Camión Ford F7000, modelo 1989.

10) Pick Up Ford Courrier, modelo 2000.

11) Pick Up Fiat Strada EX, modelo 2002.

12) Pick Up Ford F100, modelo 1991.

13) Acoplado Sin Marca de 2 Ejes.

14) Tanque acero inoxidable sin marca de 5000 Lts.

15) Tanque acero inoxidable sin marca de 2000 Lts.

16) Tanque acero inoxidable sin marca de 2000 Lts.

17) Platos de aluminio utilizados para la realización de cepillos, para barredora autopropulsada.

18) Cepillos para barredora de arrastre.

19) Volkswagen gol 1.8, modelo 2008 (sin motor, solamente chasis).

20) Máquina pala retro maxion-86 (desamarrada para terminar de reparar y armar).