La ciudad espera por el eclipse de sol

Este lunes desde las 11:56 horas comenzará el eclipse solar que podrá verse en la Argentina y en Chile, aunque de diferentes formas. En el sur de nuestro país, el eclipse será total. En Santa Fe, se verá parcial. A las 13:27 horas, el Sol quedará cubierto un 63% por la Luna y será el máximo ocultamiento de la estrella que podrá observarse desde estas latitudes. Este momento durará unos 2 minutos y diez segundos.

El fenómeno también se verá en Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, parte de Brasil y los océanos adyacentes, según informó el Observatorio Astronómico y Museo del Espacio (CODE) de la ciudad de Santa Fe.

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, oscureciendo total o parcialmente la imagen del Sol para un espectador en la Tierra. Un eclipse solar total ocurre cuando el diámetro aparente de la Luna es mayor que el del Sol, bloqueando toda la luz solar directa, convirtiendo parte del día en oscuridad.

Este eclipse total, explica el sitio del observatorio, ocurrirá en una estrecha faja de unos 100 kilómetros de ancho. Dicha zona se va desplazando por la superficie de la Tierra por el movimiento orbital de la Luna en torno a la Tierra y siempre de oeste a este, formando una banda de totalidad. A ambos lados de ella, y en una zona de miles de kilómetros de ancho, los observadores hablarán de un eclipse parcial, y para los testigos aún más alejados el Sol habrá brillado como todos los días.

Recomendaciones

– No hay que mirar nunca directamente al Sol.

– No hay que mirar nunca directamente al Sol a través de anteojos oscuros, películas veladas, radiografías o cristales ahumados con una vela.

– No hay que mirar nunca directamente al Sol a través de lentes, lupas, oculares, gemelos, prismáticos, telescopios ni demás aparatos de ampliación de imágenes.

– No hay que mirar nunca directamente al Sol a través del visor de las cámaras fotográficas, aun cuando esta sea del tipo réflex, salvo que se disponga de un filtro – adecuado, y nunca más de un minuto seguido.

– No se deben usar las radiografías, los cristales ahumados, los negativos velados y otros similares ya que no filtran la radiación ultravioleta .