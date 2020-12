Covid19: La Coop Tal espera autorización para unir Sunchales con Santa Fe

De acuerdo a las versiones periodísticas circulantes, la empresa de transporte de pasajeros se habría contactado con autoridades locales hace casi un mes pero aún no tendrían una repuesta por lo que el lunes no saben si podrán hacer uso de la Terminal de Ómnibus o bien el recorrido llegará hasta Ataliva.

En tiempos en donde la conectividad resulta preponderante y la apertura una realidad cotidiana, llama mucho la atención la demora expresada por parte de los directivos de la firma de colectivos.

Mediante un audio circulante, expresaron que “no logramos que contesten desde la municipalidad de Sunchales, ya mandamos varios correos electrónicos, intentamos hablar por teléfono, y no tenemos respuestas y agregaron: “si ellos no contestan, no podemos llegar con el servicio a Sunchales, nos quedaremos en Ataliva, desde el 25 de noviembre estamos aguardando una respuesta y no contestan”. Además, indicaron que tendrían pensado acudir al ámbito provincial a fin de lograr la autorización pertinente para poder cumplir con el servicio tal como se hacía antes de la pandemia.

Horarios y recorridos

Desde Santa Fe con destinos, Villa Minetti; Ceres; Suardi; San Cristóbal; Sunchales y viceversa pasando por intermedias.

Diciembre días lunes 21 y 28

– 12.30 a Ceres regresa 2.20.

– 12.30 a Villa Minetti regresa 23.30.

– 18.00 a Suardi servicio normal.

– 18.00 a Sunchales servicio normal.

Días miércoles 23 y 30

– 12.30 a Ceres regresa 2.20.

– 12.30 a Villa Minetti regresa 23.30.

– 18.00 a Suardi servicio normal.

– 18.00 a Sunchales servicio normal.

Días Jueves 24 y 31

– 12.30 a Ceres regresa 17.15.

– 12.30 a Villa Minetti regresa vacío a SC.

– 11.00 a Sunchales servicio normal.

– 18.00 a San Cristóbal.

Importante: los regresos hacia Santa Fe son al día siguiente en cada uno de los destinos y los mismos horarios existentes al día que se decretó la cuarentena.

Diciembre Sunchales

Desde Santa Fe

Días Lunes 21 y 28

– 18.00 a Sunchales regresa a Santa Fe 4.30.

Días Miércoles 23 y 30

– 18.00 a Sunchales regresa a Santa Fe 4.30.

Días Jueves 24 y 31

– 11.00 a Sunchales regresa a Santa Fe 14.