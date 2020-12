Liga A F17: Libertad logró una gran victoria ante Hispano Americano

1 de 4

(Por: Prensa Libertad) – Libertad se impuso a los patagónicos por 83 a 75 exhibiendo uno de sus mejores juegos colectivos de la temporada. El tercer cuarto fue clave porque estamparon un rutilante 25-11 que les posibilitó extender una ventaja de 12 (64-52), administrando la diferencia en el tramo final para cerrarlo cómodamente. Latraius Mosley la rompió con 20 puntos, 16 rebotes y 2 asistencias. El otro destacado fue el «Cabrito» Hure con 17 unidades, 6 r. y 3 as..

La primera etapa fue equilibrada aunque los sureños tuvieron pasajes donde impusieron una afinada supremacía sustentado en el talento de Kelsey Barlow (22 puntos en los 20′ iniciales), ratificando que es uno de los mejores extranjeros de la competencia. Precisamente el estadounidense aportaría 14 unidades en el primer período para cerrar por 3 arriba (22-25) aunque llegó a gozar de una máxima de 7. En ese lapso, Cooper también se destacaría por sus 7 conversiones aunque sus 3 faltas lo condenaron al banco. En los aurinegros, el tridente Mosley (7), Hure y Manuel Alonso serían fundamentales para retirarse al descanso corto por solo 3 abajo. Pero en el segundo capítulo, Libertad revertiría la desventaja en el arranque para adueñarse del liderazgo en los 3′ iniciales (29-28). Pero quien sino Barlow en un cuarto de escaso goleo volvió a poner al frente a Hispano por 7 (34-41) a falta de 90 segundos para retirarse a los vestuarios. Los Tigres reaccionaron en el cierre con un contundente 5-0 para terminar en juego estos 20′: 39-41.

Esta vez los Tigres se tomarían revancha con el karmático tercer período porque impondrían un rutilante 25-11 que se transformó en una bisagra en el partido. Liderados por Mosley (11 puntos) y Hure (10 p) que descerrajaron 2 triples cada uno, en un pasaje de mucha puntería desde los 6,75 (4/6), atravesaron uno de sus mejores pasajes que les posibilitó distanciarse a 12 (64-52) antes de retirarse al descanso corto. Enfrente, apagado Barlow que solo aportó 2 conversiones (producto quizás de haber jugado sin descanso y el desgaste de la defensa aurinegra), solo Buemo con 6 puntos se salvó de la raquítica producción sureña.

Los aurinegros alcanzaron una máxima de 14 (66-52) apenas iniciado el último capítulo. Pero Hispano no se rendiría fácilmente y la dupla de morenos compuesta por Barlow y Lado aportarían 17 entre los dos para acercarse a 7 (80-73). Sin embargo, el ingreso de Corzo por Mosley posibilitó mantener el goleo aurinegro con las 8 unidades del santiagueño, permitiéndole cerrar sin sobresaltos a los Tigres, sexto triunfo que le permite dar un salto en la tabla de posiciones.

Lo que le queda a Libertad

– Miércoles 23 de diciembre – 19 horas: Libertad vs. Platense.

– Jueves 31 de diciembre vs. Peñarol.

– Miércoles 13 de enero de 2021 vs. Oberá Tenis Club.

– Jueves 14 de enero de 2021 vs. Regatas.