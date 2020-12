Soem y un repaso de lo transitado en el presente año

(Por: Prensa Soem) – Finalizó 2020, un año muy especial para todos, no tan solo por la situación sanitaria producto de la pandemia que nos azota a la humanidad en general, sino para los trabajadores municipales encolumnados en el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales porque hemos cumplido nuestro primer cincuentenario de vida institucional. Sin dudas que no lo hemos podido celebrar de la manera que quisimos pero lo haremos durante todo el próximo ejercicio 2021. Sin dudas que este año difícil por la situación sanitaria no nos ha impedido continuar trabajando con nuestro único objetivo trazado, el de continuar creciendo desde el punto de vista institucional.

A lo largo de todo el año hemos continuado a gran ritmo con las obras de nuestra nueva Sede Gremial que sin lugar a dudas está pensada y diseñada en el SOEM del futuro, una edificación que además de desarrollar nuestra actividad sindical, nos permitirá encarar nuevos servicios y beneficios para nuestros asociados y su familia a través de nuestra Mutual Sindical que pondremos en marcha próximamente . También el avance de las obras del Jardín Materno, Biblioteca, Sala de Informática y Estudios que estamos llevando a cabo en nuestro Campo de Deportes y Recreación es otro importante proyecto desde lo social y educativo que nos encontramos avocados y hemos avanzado mucho para su concreción.

Las obras del Paseo del Cincuentenario que estamos finalizando, no tan solo, para recordar nuestra historia y vida gremial, en esta fecha tan especial de los 50 años de vida, sino, el de generar un nuevo espacio que pondremos a disposición de los trabajadores, pero también de la comunidad toda para la realización de distintos eventos sociales y familiares, pero también culturales y recreativos para el público en general. Este espacio, sin dudas que embellecerá las instalaciones del Campo de Deportes y Recreación del SOEM, pero también será de una importancia especial para el desarrollo de este tipo de eventos en favor de nuestra querida comunidad de Sunchales.

También hemos finalizado la construcción de las dos Canchas de Bochas que habilitaremos en pocos días, las mejoras realizadas en el sector de Cancha de Fútbol, juegos infantiles, la construcción de veredas en todo el predio, la renovación de farolas por lámparas led, fueron algunas de las tareas llevadas a cabo.

Las distintas actividades institucionales tampoco fueron dejadas de lado a pesar del difícil año finalizado: continuando con nuestras políticas de mayor participación e igualdad y género, hemos conformado la Red de Mujeres del SOEM con una importante participación de nuestras afiliadas, sin dudas con gran expectivas que tenemos para el futuro con respecto a los distintos proyectos que podrán realizar. Lo mismo con la conformación de la Subcomisión de Eventos que estamos conformando como soporte de nuestra Comisión Directiva para encarar distintas actividades y eventos abierto no tan solo hacia nuestros trabajadores, sino al público en general.

El rodaje de un video institucional con la Productora Hijos del Pueblo acerca del Cincuentenario fue otra actividad desplegada, la necesidad de adaptar a la actual estructura, pensando en las próximas décadas, generando mayor participación y en momentos de cumplir 50 años se ha resuelto llevar a cabo una reforma a nuestros Estatutos Sociales acorde a las actuales necesidades del SOEM.

La realización de actividades recreativas y deportivas de comienzos de año, fueron interrumpidas por la pandemia, pero pudimos llevar a cabo a comienzos de 2020 la tradicional Colonia de Vacaciones para hijos y nietos de afiliados con una importante cantidad de niños que a los largo del mes de Enero asistieron diariamente a nuestras instalaciones, la realización de un Torneo de Fútbol Masculino y de dos Torneos de Fútbol Femenino fueron otras actividades llevadas a cabo, lo mismo sucedió con la Noche de Chopp Concert una velada de teatro y música con gran asistencia de público en un sábado de Enero y la noche de Pre Carnavales fueron algunos de los eventos realizados.

El sorteo virtual y la entrega de golosinas con motivo de llevarse a cabo el Día del Niño, la actividad de nuestra Red de Mujeres con motivo de celebrarse el Día del Trabajador Municipal visitando los lugares de trabajo y compartir un momento con cada trabajador y las actividades con motivo de las fiestas de fin de año entregando las tradicionales cajas a nuestras familias y la visita de Papa Noel para los mas pequeños fueron momentos muy emotivos para todos los que nos toca conducir los destinos de nuestro sindicato.

Desde lo social también hemos llevado a cabo distintas actividades: la entrega de ajuares por nacimiento de hijos de afiliados, la entrega de útiles escolares, órdenes de compra de guardapolvos y uniformes, los certificados buco dental, etc.

También nuestra permanente preocupación para buscar alternativas y trabajar para solucionar aunque sea en parte la problemática por la falta de vivienda de nuestros trabajadores. Por ello, en este sentido hemos trabajado llevando a cabo un relevamiento para conocer en profundidad la necesidad de vivienda, en este sentido hemos realizado gestiones ante las autoridades municipales para que se cedan terrenos para encarar la construcción de viviendas. Gestiones que se encuentran muy avanzadas para lograr contar con terrenos para tal fin.

También hemos logrado acordar un importante beneficio para los afiliados de la Caja de Ayuda Mútua a través del Seguro de Salud que incluye a mas de 800 cirugías de baja, media y alta complejidad, trasplantes y prótesis que incluye este nuevo beneficio.

El servicio de medicamentos DSalud fue otro acuerdo que logramos mejoras con el cual la familia municipal recibe a través de la Caja de Ayuda Mútua un importante beneficio en la compra de medicamentos, perfumería e higiene personal.

Desde el punto de vista gremial también 2020 no ha sido fácil, la Paritaria en momentos de estar en plena negociación se vio interrumpida debido al aislamiento obligatorio y recién en agosto pudimos retomar las negociaciones, no siendo fácil arribar a un acuerdo que luego de varias jornadas de paro provincial pudo arribarse a un acuerdo que si bien no fue lo lógico, dentro del contexto que nos tocó vivir y los acuerdos de otros sectores podemos decir que ha sido superador.

Desde nuestra organización sindical se ha trabajado intensamente en algunos proyectos que creemos podrán cristalizarse y llevarse a la práctica en breve, en este sentido, podemos citar: ampliación de la licencia por maternidad, nomenclador de funciones. Por otro lado hemos realizado numerosos pedidos y reclamos: entrega de la ropa de trabajo en término y forma, pedido de nuevos pases a planta permanente, mas allá de haberse concretado una nueva etapa de 27 trabajadores y otros 8 contratos regularizados a comienzos de año, con lo cual estamos dando solución a un problema que data de casi 25 años como es el de los contratos fraudulentos y precarizados.

También hemos logrado algunas mejoras en las condiciones laborales del sector Monitoreo.

Hemos mantenido numerosas reuniones y realizado recorridas en los distintos lugares de trabajo para conocer en profundidad la situación de los trabajadores.

También hemos mantenido encuentros en el Concejo Municipal y el Departamento Ejecutivo Municipal en cada oportunidad que fuera necesario, priorizando así el diálogo constructivo y respeto mutuo entre las partes.

Sin dudas que una de nuestras mayores preocupaciones fue la determinación del Concejo de suspender la Ordenanza que reglamenta los Retiros Especiales, habiendo mantenido encuentros con los Ediles y también en nuestra Comisión Directiva para evaluar los pasos a seguir teniendo en cuenta que se trata de un derecho que contamos los trabajadores desde hace mas de 10 años y se trata de derechos adquiridos.

La atención de nuestras comunas adheridas ha sido permanente, mientras que en la de Palacios hemos intervenido activamente en un caso de violencia laboral y de género por parte del Presidente Comunal hacia una trabajadora, lo cual nos ha obligado a intervenir desde lo legal, como así también en los distintos ámbitos provinciales que se abordan este tipo de casos.

A esta variada y numerosa actividad desplegada debemos agregar los distintos beneficios y servicios que venimos ofreciendo a nuestros afiliados, lo cual nos llena de orgullo y satisfacción.

2020 ha sido un año diferente por la situación sanitaria pero que no nos ha detenido en nuestro permanente crecimiento que continuaremos cristalizando en el próximo ejercicio y sumaremos otros en los cuales nos encontramos trabajando.

Seguramente hemos tenido aciertos y muchos errores, los cuales iremos corrigiendo buscando la manera de superarnos poniendo el esfuerzo necesario desde el punto de vista sindical, como así también en lo social, lo cultural, lo recreativo, el deporte e institucional, pilares fundamentales de nuestra gestión.

Como decimos siempre: como dirigentes seguimos apostando a nuestras mejores actitudes a construir un futuro mejor a partir del crecimiento de nuestro sindicato, con el compromiso de que juntos trataremos de preservar la calidad de las personas. Ganar, avanzar o por lo menos no ceder a las conquistas y beneficios ganados.