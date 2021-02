LRF: Se sorteó el Fixture del Torneo Apertura de Primera División

(Por: Guillermo Bersano – Para: Diario Castellanos) – En la tarde noche de ayer, en Sportivo Norte y con todos los protocolos sanitarios pertinentes, el Consejo Directivo de la Liga Rafaelina llevó adelante otra sesión para encaminar el retorno de sus competencias, teniendo en cuenta que desde hace prácticamente un año que no hay actividad oficial debido a la pandemia del Coronavirus.

Uno de los puntos más importantes de la Orden del Día fue el sorteo del torneo de la Primera A, que tendrá como fecha de inicio el 21 de marzo. Vale la pena aclarar que la forma de disputa de las competencias correspondientes a la máxima categoría del fútbol local será igual a la temporada 2020. Es decir que se realizará un Apertura, un Clausura y un Cuadrangular Final para definir al “Campeón Absoluto”. A su vez, en la sesión de la semana pasada se determinó que no habrá descensos durante este año, pero que los puntos engrosarán el promedio para el 2022.

Por otra parte, el sorteo de la Primera B (arranca el 28 de marzo) se realizará el martes que viene.

El fixture completo

Fecha 1: Florida de Clucellas vs.Brown, 9 de Julio vs. Unión de Sunchales, Atlético de Rafaela vs. Sportivo Norte, Ferro vs. Dep. Tacural, Talleres de María Juana vs. Peñarol, Quilmes vs. Aldao, Dep. Libertad vs. Ben Hur y Bochazo vs. Ramona.

Fecha 2: Bochazo vs. Florida, Ramona vs. Libertad, Ben Hur vs. Quilmes, Dep. Aldao vs. Talleres, Peñarol vs. Ferro, Sportivo Norte vs. 9 de Julio, Tacural vs. Atlético y Unión vs. Brown.

Fecha 3: Florida vs. Unión, Brown vs. Sportivo Norte, 9 de Julio vs. Tacural, Atlético vs. Peñarol, Ferro vs. Aldao, Talleres vs. Ben Hur, Quilmes vs. Ramona y Libertad vs. Bochazo.

Fecha 4: Libertad vs. Florida, Bochazo vs. Quilmes, Ramona vs. Talleres, Ben Hur vs. Ferro, Aldao vs. Atlético, Peñarol vs. 9 de Julio, Tacural vs. Brown y Sportivo Norte vs. Unión.

Fecha 5: Florida vs. Sportivo Norte, Unión vs. Tacural, Brown vs. Peñarol, 9 de Julio vs. Aldao, Atlético vs. Ben Hur, Ferro vs. Ramona, Talleres vs. Bochazo y Quilmes vs. Libertad.

Fecha 6: Quilmes vs. Florida, Libertad vs. Talleres, Bochazo vs. Ferro, Ramona vs. Atlético, Ben Hur vs. 9 de Julio, Aldao vs. Brown, Peñarol vs. Unión y Tacural vs. Sportivo Norte.

Fecha 7: Florida vs. Tacural, Sportivo Norte vs. Peñarol, Unión vs. Aldao, Brown vs. Ben Hur, 9 de Julio vs. Ramona, Atlético vs. Bochazo, Ferro vs. Libertad y Talleres vs. Quilmes.

Fecha 8: Talleres vs. Florida, Quilmes vs. Ferro, Libertad vs. Atlético, Bochazo vs. 9 de Julio, Ramona vs. Brown, Ben Hur vs. Unión, Aldao vs. Sportivo Norte y Atlético Peñarol vs. Tacural.

Fecha 9: Florida vs. Peñarol, Tacural vs. Aldao, Sportivo Norte vs. Ben Hur, Unión vs. Ramona, Brown vs. Bochazo, 9 de Julio vs. Libertad, Atlético vs. Quilmes y Ferro vs. Talleres.

Fecha 10: Ferro vs. Florida, Talleres vs. Atlético, Quilmes vs. 9 de Julio, Libertad vs. Brown, Bochazo vs. Unión, Ramona vs. Sportivo Norte, Ben Hur vs. Tacural y Aldao vs. Peñarol.

Fecha 11: Florida vs. Aldao, Peñarol vs. Ben Hur, Tacural vs. Ramona, Sportivo Norte vs. Bochazo, Unión vs. Libertad, Brown vs. Quilmes, 9 de Julio vs. Talleres y Atlético vs. Ferro.

Fecha 12: Atlético vs. Florida, Ferro vs. 9 de Julio, Talleres vs. Brown, Quilmes vs. Unión, Libertad vs. Sportivo Norte, Bochazo vs. Tacural, Ramona vs. Peñarol y Ben Hur vs. Aldao.

Fecha 13: Florida vs. Ben Hur, Aldao vs. Ramona, Peñarol vs. Bochazo, Tacural vs. Libertad, Sportivo Norte vs. Quilmes, Unión vs. Talleres, Brown vs. Ferro y 9 de Julio vs. Atlético.

Fecha 14: 9 de Julio vs. Florida, Atlético vs. Brown, Ferro vs. Unión, Talleres vs. Sportivo Norte, Quilmes vs. Tacural, Libertad vs. Peñarol, Bochazo vs. Aldao y Ramona vs. Ben Hur.

Fecha 15: Florida vs. Ramona, Ben Hur vs. Bochazo, Aldao vs. Libertad, Peñarol vs. Quilmes, Tacural vs. Talleres, Sportivo Norte vs. Ferro, Unión vs. Atlético y Brown vs. 9 de Julio.