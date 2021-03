Centro Comercial y las ventas irregulares

El Centro Comercial local difundió un comunicado en el cual plantea su preocupación ante la proliferación de actividades comerciales no registradas, las cuales no cuentan con ninguno de los requisitos exigidos localmente para su habilitación y funcionamiento.

Por esto, piden la participación activa del Municipio en esta temática.

A continuación, reproducimos el parte remitido:

«Si bien nadie es indiferente ante la difícil situación económica que padece nuestra ciudad en particular, y muy especialmente los comercios en general, surge la preocupación por la proliferación de actividades comerciales (no registradas) en casas particulares, predios públicos, etc., que no cumplimentan ninguna exigencia gubernamental, ni cuidados en la aplicación de protocolos preventivos; por lo que es un tema, que la Municipalidad debe tomar participación para evitar un mayor prejuicio para todos».