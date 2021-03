TFB – F1: Libertad cayó ante Náutico

(Por: Prensa Libertad) – Los Tigres Juniors cayeron 74 – 69 frente a Náutico de Rosario en su debut en el Torneo Federal de Básquet. La formación aurinegra cerró arriba los tres primeros períodos e incluso llegó a ganar por 8 de máxima. Pero se desinfló en los últimos 10′ y los rosarinos no le perdonaron, estampando un contundente 22-12 que les posibilitó cerrar con comodidad.

Fueron tres períodos auspiciosos los que jugó el equipo conducido tácticamente por el DT Nicolás Schierano. Porque no sólo le jugó de igual a igual al dueño de casa sino que mantuvo el liderazgo desde los últimos segundos del capítulo inicial hasta poco más de 2′ del cuarto definitorio. La ventaja osciló entre las 5 y 8 unidades, con diferentes responsables a la hora de la producción aurinegra. En los 10′ iniciales (14-16), Augusto Barbieri aportó 7 y Reynozo 5; Nicolás Chiaraviglio sorprendió con 8 puntos (2 triples) en el segundo cuarto (18-21); mientras que Nicolás Quiroga tuvo una actuación rutilante con 13 conversiones en el tercer capítulo (20-20) que cerró 52 a 57.

Pero las dificultades ofensivas aparecieron en los minutos más calientes. Quiroga debió retirarse por unos minutos afectados por un calambre y en su regreso ya no fue el mismo. Y el resto no pudo acertar en el aro contrario hasta transcurridos 4′ cuando Barbieri descerrajó un escopetazo. Sin embargo, Libertad siguió trastabillando en ataque y los rosarinos, insuflados por los acontecimientos, terminó extendiendo la ventaja a 9 (69-60) a falta de 3′ para festejar con cierta comodidad su primer triunfo en el Federal.

Síntesis

Náutico 74: Etorre 15, Marinelli 9, Stegmayer 16, Iglesias y Giraudo 15 (FI); Mondolo 0, D’Angelo 0, Derevianyj 3 y Rosas 14. DT: Gustavo Mondolo.

Libertad 69: Barbieri 16, Breques 5, Peterlín 0, Boscacci 1, Quiroga 23 (FI); Reynozo 8, Ortiz 5, Chiaraviglio 8 y Maretto 3. DT: Nicolás Schierano.

Estadio: Náutico Avellaneda de Rosario

Parciales: 14 – 16 32 – 37 (18-21); 52 – 57 (20-20) y 74 – 69 (22-12).

Primera Fecha – Zona Centro

> Sport Club Cañadense 87 vs. Independiente de Oliva 86.

> Sportivo Suardi 98 vs. 9 de Julio de Río Tercero 90.

> Bell de Bell Ville 98 vs. 9 de Julio de Morteros 74.

> Gimnasia y Esgrima de Rosario 99 vs. Comuna de Timbúes 88.

> Náutico 74 vs. Libertad 69.