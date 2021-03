ARB – Preparación F1: Unión pone primera recibiendo a Independiente

Poniendo fin al impass de un año y un día que representó la aparición de la pandemia, desde las 21.30 Unión recibirá a Independiente en la Primera Fecha de la Zona B del Torneo Preparatorio que organiza la Asociación Rafaelina de Básquet.

El elenco rafaelino tendrá una importante novedad como lo es el debut de Walter Storani como técnico. Además, en Ben Hur se producirá este sábado el regreso a la actividad de Mariano Ceruti, quien recientemente fichó para la BH y por tal motivo se enfrentará a sus ex equipos tras su paso por el plantel albiverde y aurinegra.

El torneo tiene pactado su cierre para el 25 de mayo con la final del Súper 4.

Así se disputa la Primera Fecha:

Zona B

> Viernes 21.30: Unión vs. Independiente.

> Sábado 21.30: Ben Hur vs. Peñarol.

Zona A

> Domingo 20.30: Atlético vs. 9 de Julio.

> Martes 21.30: Libertad vs. Argentino Quilmes.

Este es el Fixture de la Competencia:

Zona A

– Primera fecha (12/03): Atlético vs. 9 de Julio y Libertad vs. Quilmes.

– Segunda fecha (19/03): Quilmes vs. Atlético y 9 de Julio vs. Libertad.

– Tercera fecha (26/03): Quilmes vs. 9 de Julio y Libertad vs. Atlético.

– Cuarta fecha (09/04): 9 de Julio vs. Quilmes y Atlético vs. Libertad.

– Quinta fecha (16/04): Atlético vs. Quilmes y Libertad vs. 9 de Julio.

– Sexta fecha (23/04): 9 de Julio vs. Atlético y Quilmes vs. Libertad.

Zona B

– Primera fecha (12/03): Unión vs. Independiente y Ben Hur vs. Peñarol.

– Segunda fecha (19/03): Peñarol vs. Unión e Independiente vs. Ben Hur.

– Tercera fecha (26/03): Peñarol vs. Independiente y Ben Hur vs. Unión.

– Cuarta fecha (09/04): Independiente vs. Peñarol y Unión vs. Ben Hur.

– Quinta fecha (16/04): Unión vs. Peñarol y Ben Hur vs. Independiente.

– Sexta fecha (23/04): Independiente vs. Unión y Peñarol vs. Ben Hur.

Cuartos de final: 30 de abril, 7 de mayo y 11 de mayo (de ser necesario tercer juego).

Súper 4: 23 y 25 de mayo.