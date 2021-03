LRF – F1: El Apertura se pone en marcha este domingo

La Primera Fecha de la Liga Rafaelina de Fútbol ya es una realidad prácticamente. Los planteles desarrollaron sus últimos partidos amistosos e incorporaciones, para tener todo listo de cara al debut de este domingo en el regreso del fútbol liguista tras la pandemia, siendo además el postergado debut del Deportivo Aldao.

Todos los encuentros irán el próximo domingo 21 de marzo, desde las 14.30 en Reserva y 16.00 Primera. Para la Segunda Fecha, ya se sortearon los adelantados (uno de los cuales corresponde a Libertad en condición de visitante ante Ramona).

Las entradas tendrán un costo de 250 pesos, mientras que en la Primera B será de 200 pesos.

Este es el cronograma de la Primera Fecha:

> Florida de Clucellas vs. Brown de San Vicente.

> 9 de Julio vs. Unión.

> Atlético de Rafaela vs. Sportivo Norte.

> Ferrocarril del Estado vs. Deportivo Tacural.

> Talleres de María Juana vs. Peñarol.

> Argentino Quilmes vs. Deportivo Aldao.

> Deportivo Libertad vs. Ben Hur.

> Bochazo vs. Deportivo Ramona.