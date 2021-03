ARB F: Las chicas comienzan la competencia oficial

El Torneo Apertura de Primera División en la rama femenina de la Asociación Rafaelina se pone en marcha esta noche, con la disputa de los dos encuentros correspondientes a la Primera Fecha.

En el gimnasio “17 de Junio”, Sportivo Ben Hur recibirá a Unión, mientras que en Ataliva Independiente será local ante Libertad. Ambos encuentros comienzan a las 21.30.

El Torneo será a dos ruedas todos contra todos, mientras que el Clausura tendrá el mismo formato. Ambos tendrán Semifinales y Final a un solo encuentro, mientras que habrá una Gran Final si el ganador del Apertura no es el mismo que del Clausura.

El fixture

– 1ª fecha (26/03): Ben Hur vs. Unión e Independiente vs. Libertad.

– 2ª fecha (09/04): Independiente vs. Ben Hur y Libertad vs. Unión.

– 3ª fecha (16/04): Ben Hur vs. Libertad e Independiente vs. Unión.

– 4ª fecha (23/04): Unión vs. Independiente y Libertad vs. Ben Hur.

– 5ª fecha (07/05): Ben Hur vs. Independiente y Unión vs. Libertad.

– 6ª fecha (14/05): Libertad vs. Independiente y Unión vs. Ben Hur.

– Semifinales (22/05): 1 vs. 4 y 2 vs. 3.

– Final: 5 de junio.

Los varones juegan la Tercera Fecha

Atlético de Rafaela viene de ganarle a Argentino Quilmes como visitante y este viernes buscará seguir por dicha senda cuando visite al Deportivo Libertad por la Tercera Fecha del torneo Preparación que es organizado por la Asociación Rafaelina de Básquet.

Dicho partido, por la zona A, comenzará a las 21.30hs. Ambos elencos ganaron los dos juegos disputados.