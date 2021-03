LRF – F2: Unión se estrenó de local con un empate ante Brown

El Bicho Verde arrancó la temporada en condición de local en esta Segunda Fecha del torneo liguista, con un empate en uno ante Brown de San Vicente.

Las emociones llegaron en el complemento ya que fue en dicho segmento en el cual el conjunto local abrió el marcador a través de Adrián Rodríguez cuando apenas transcurrían cinco minutos del partido. No obstante, cuando todo hacía pensar que el triunfo ya era un hecho, apareció Enzo Bertero en la visita para estampar el 1 a 1 cuando el reloj acusaba ya 91 minutos.

De esta forma, Unión sumó su segunda presentación sin victoria pero recuperándose del traspié inicial.

Unión 1 – Brown 1

Unión: Romero; Paiz, Semino, Lorenzalle, Thiago Alassia, Kevin Alassia, Cristaldo, Ponce de León (Gaido), Rodriguez, Muñoz y Schonfeld. DT: Adrián Tosetto.

Brown de San Vicente: Arocca; Arnold, Milanesio (Berasategui), Sánchez (Ersabella), Tántera, Restelli, Díaz, Sosa (Depetris), Nuñez, Bertero y Córdoba. DT: A. Zurbriggen.

Goles: ST, 5′ Adrián Rodriguez (U), 45′ Enzo Bertero (B).

Arbitro: José Domínguez.

Reserva: Unión 1 – Brown 2.

El resto de la fecha:

(Por: Prensa Libertad) – Luego de vencer con autoridad a Ben Hur en el debut, Libertad visita al Deportivo Ramona en la continuidad del torneo liguista. Y para ésta segunda jornada, Juan Garello contará con dos refuerzos de lujo: Cristian Girard y Marcos Quiroga.

El delantero se encuentra recuperado tras una molestia en sus costillas, mientras que el hábil volante cumplió la suspensión que purgaba de su paso por Gimnasia y Tiro de Salta. También ya se encuentra a disposición el juvenil Alejandro Sosa, que retorna al club tras un paso por Rosario Central. En Reserva se juega desde las 20.00.

Los partidos de ayer

Peñarol 2 – Ferro 1

Peñarol: Pinzano; Kinderknecht, Valler, Acuña (Monteporsi), Gómez, Chantiri, Puy (Schmidt), Albarracín (Bahl), Belinde (Vargas), Peralta (Sanmartino) y Galarza. DT: Juan Verón.

Ferrocarril del Estado: Viotti; Albertengo, Andrada, Ibáñez (Gerez), Zilli, Miranda, Rojas, Clemenz, Malano (Espindola), Pavetti (Romero) y Valsagna (Lottersberger). DT: Oscar Born.

Goles: PT, 2′ Iván Gómez (P), 25′ Zilli (F). ST: 45′ Bahl (P).

Arbitro: Mauro Cardozo.

Reserva: Peñarol 2 – Ferro 1.

Ben Hur 0 – Quilmes 4

Ben Hur: Astrada; Ybáñez, Contrera (Ferreyra), Quiroga, Sola, Asteggiano, Cabral, Sosa (Crettier), Lezcano (Palomeque), Montenegro y Grosso. DT: M. Barbero.

Quilmes: Pagliero; Muriel, Acuña, Franco Forni (Fabre), Pautasso, Bracaccini, Ynfante (Ocampo), Ignacio Forni (Carrizo), Weissen, Vittarelli Góngora y Bustos (Córdoba). DT: H. Togni.

Goles: PT, 3′ Bustos (Q), 21′ Muriel (Q). ST: 11′ -p- y 19′ goles de Weissen (Q).

Arbitro: Guillermo Tartaglia.

Reserva: Ben Hur 9 – Quilmes 0.

Deportivo Aldao 3 – Talleres 0

Dep. Aldao: Valler; Charra, Portianka, Díaz, Saavedra, Ocaño, Cejas, Juárez (Ponte), Cavallero, Mayer y Peirone (Rolón). DT: Carlos Scándalo.

Talleres: Schmidthalter; Godoy, Guarino, Muller, Wasinger (Flores), Meroi, Bonelli, Pérez (Avalos), Flores, Senturio y Riffle. DT: Domingo Magaz.

Goles: PT, 41′ Charra (DA). ST: 9′ Caballero y 33′ Ponte (DA). Detalle: Valler (DA) le contuvo un penal a Flores (T).

Arbitro: Sebastián Garetto.

Reserva: 2-2.

Bochazo 0 – Florida 1

B. Bochazo: Girardini; Fink, Córdoba, Carlos Ceballos, Lezcano, Domínguez, Urquiza, Peralta, Tosetto, Fernando Ceballos y Citroni (Venica). DT: D. Fardeletti.

Florida: Galizzi, Franco, Arnaudo, Bocca, Forchino, Pezzi, Andretich, Luque, Gilli (Dobler), Marchisone (Gonzalez) y Ferreyra (Paire). DT: Diego Priolo.

Gol: ST, 24′ Rodrigo Forchino (F). Incidencia: exp. Bruno Bocca (F).

Arbitro: Rodrigo Pérez.

Reserva: Bochazo 3 – Florida 2.

Tacural 0 – Atlético 1

Deportivo Tacural: Celiz; Piccone (Flamenco), Olmos, Saavedra, Gutierrez, Ibarra, Antinori, Benavidez, Tejeda (López), Mandrile e Ibañez. DT: César Eijó.

Atlético: Grinóvero; Androetto, Flores, Riberi, Alassia, Bravo, Albertengo, Ceccherini (Eñiguez), Rostagno (Alfano), Mavilla (Lazzaroni) y Rossi (Quinteros). DT: Franco Mendoza.

Gol: ST, 5′ Alejo Ceccherini (AR).

Arbitro: Franco Ceballos.

Reserva: Tacural 0 – Atlético 3.

Sp. Norte 1 – 9 de Julio 3

Sp. Norte: Ludueña; Romero, Mateo Maldonado, Gonzalez, Leguizamón, Maciel, Arias (Soria), Ulman, Jara (R. Olivera), Hollman y Oscar Maldonado (Espíndola). DT: M. Varela.

9 de Julio: Cordero; Rodriguez, Acuña, Martínez, Guzmán, Agustín Vera, Nahuel Vera, Cardozo (Quiroz), Burdese, Ruiz Díaz y Tosetto (Sterren). DT: P. Bonaveri.

Goles: PT, 40′ Burdesse (9), 41′ Ulman (SN). ST: 24′ Nahuel Vera (9), 35′ Tosetto (9).

Arbitro: Ariel Gorlino.

Reserva: 2-2.

Próxima Fecha – Tercera

> Florida vs. Unión.

> Brown vs. Sportivo Norte.

> 9 de Julio vs. Tacural.

> Atlético vs. Peñarol.

> Ferro vs. Dep. Aldao.

> Talleres vs. Ben Hur.

> Quilmes vs. Dep. Ramona.

> Libertad vs. Bochófilo Bochazo.