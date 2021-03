LRF: Adelantos y suspensiones por casos de Covid

Sesión martes 30/03/21

1- En primer lugar el Sr. Presidente agradece al Club Peñarol por haber cedido las instalaciones para realizar la Sesión.

2- Aprobación Boletín 2.858, por unanimidad. Previa lectura, los anexos informes de árbitros se elevan al HTP.

3- Lectura de correspondencia: Nota del Consejo Federal informando los requisitos para las homologaciones del torneo. La liga los enviará a la brevedad. Nota de Atl. Rafaela informando que inferiores vs. Quilmes jugarán el sábado a las 10:30 horas. Quilmes confirmará en el día de mañana. Nota de Unión de Sunchales solicitando que cuando sean locales en inferiores e infantiles puedan dirigir árbitros de dicha localidad. Se aprueba. Infantiles Indep. San Cristóbal vs. Unión jugarán el jueves. Nota de B. Bochazo informando que el partido pendiente de Inferiores vs. Florida se jugará el jueves a partir de las 17:30 horas. Se aclara que los demás encuentros se jugarán el jueves a partir de las 14 horas.

4- El presidente de 9 de Julio, presente en la reunión, informa que el día domingo tuvieron inconvenientes en el partido ante Sportivo Norte en el entretiempo, donde sus jugadores fueron agredidos y varios terminaron con lesiones. Manifiesta que todos los clubes deben sincerarse y evitar que ocurran este tipo de situaciones para que no ocurra algo más grave a futuro. Agrega que su comentario es para que se trabaje para que estos hechos no vuelvan a ocurrir.

El delegado de Sportivo Norte solicita las disculpas a la gente de 9 de Julio por lo sucedido. Manifiesta que se les complica a los dirigentes manejar el tema del público ya que muchos ingresaron por otro sector. Informa que trabajarán para que no vuelva ocurrir situaciones similares.

5- Se solicita a los clubes que para la semana que viene presenten la personería jurídica.

6- Se da lectura a una nota de Libertad de Sunchales solicitando que se revea lo reglamentado en cuanto al sorteo de adelantos ya que entienden que algunas canchas no tiene la luz adecuada, los gastos son mayores y en invierno será complicado jugar de noche. Al respecto se informa que el HCD lo había reglamentado en su momento y fue aprobado por unanimidad. Debatido el tema se resuelve no hacer lugar al pedido.

7- Se da lectura a una nota de Atlético María Juana informando que los planteles de 7ª y 6ª División se encuentran aislados por haber tenido contacto estrecho con una docente contagiada de Covid. Solicitan al reprogramación de todos los partidos de inferiores del sábado ante Florida de Clucellas. Se aprueba el pedido.

8- El club Arg. Vila envía una nota informando que tiene chicos de 8ª división aislados por haber tenido contacto con una docente contagiada de Covid. Por lo tanto solicitan la postergación del encuentro. El delegado de Dep. Josefina solicita que se suspenda la jornada completa ya que tienen a un DT también aislado. Se aprueba el pedido.

9- Informe de tesorería y pases de jugadores.

10- Desde administración se informa que la página web oficial tiene algunos inconvenientes y por eso no se pueden actualizar las tablas y fixtures. Lo mismo que la App del Minuto a Minuto. Se está trabajando para solucionar cuanto antes los inconvenientes.

11- Se procede a dar lectura al informe del Consejo de inferiores. La Primera A y Primera B hizo un balance de la primera fecha en cuanto a los protocolos, donde todos los clubes manifestaron haberlo cumplido y no tener novedades. Desde la Mesa Directiva se solicitó a los clubes cumplir de manera estricta con los protocolos y reglamentaciones vigentes. Además fue la primera fecha que se jugó sin adicionales y no hubo inconvenientes mayores. Fue una buena medida y se espera que se siga por la misma senda. La reglamentación del torneo absoluto de Primera B se reglamentará más adelante, evaluando lo que ocurra con la situación epidemiológica. El Libro de Pases para chicos de 7ª división para abajo cerrará una semana más tarde que las divisiones superiores. Se aprueba.

El delegado de Ben Hur hace una aclaración sobre una queja que hizo Indep. San Cristóbal en cuanto a que no había alcohol y tampoco se tomaba la temperatura, informando que en el momento que llegó la delegación visitante aún no estaba abierta la cancha. Cuando se abrió la boletería se hizo todo lo que establece el protocolo.

12- Se da lectura al informe del Departamento de fútbol femenino. Se comenzó a charlar sobre el inicio del torneo. Se realizó un resumen de los torneos preparatorios que se están llevando a cabo. Se aprueba.

13- A los que no lo hicieron, se solicita que envíen por nota el correo electrónico oficial del club.

14- La Comisión de Reglamento informó que se reunió para seguir analizando modificación o actualización de Artículos del Reglamento de la Liga. La próxima reunión presentarán modificaciones.

15- El Sr. Presidente informa que estuvo presente en la reunión virtual de la Federación Santafesina de Fútbol en la que se trató la preocupación por la situación sanitaria, donde algunas Ligas comienzan a tener inconvenientes. Se solicitó a todas las Ligas que por favor los clubes respeten los protocolos para poder seguir con la actividad. También se informó que hay tiempo hasta el 30/4 para inscripción de subsidios de Coprode.

16- Se arma un debate sobre la cantidad de público que asistió en algunos estadios. Se solicita que por favor respeten la cantidades establecidas. No se permite público visitante, solamente las entradas de protocolo para jugadores, técnicos y dirigentes. El delegado de Brown manifiesta que para el domingo ante Sportivo Norte no se permitirá el ingreso de más personas que las autorizadas. Hace la aclaración ya que tiene versiones de que hinchas visitantes podrían llegar a viajar.

17- El próximo lunes se realizará una reunión presencial obligatoria con los presidentes de clubes para informar sobre la situación de responsabilidades en cuanto a protocolos.

18- Adelantos 3ª fecha:

Atl. Rafaela vs. Peñarol jueves a las 20 hs. Reserva y 21:30 hs. Primera.

9 de Julio vs. Dep. Tacural jueves a las 20 hs. Reserva y 21:30 hs. Primera.

Se aclara que en caso de suspensión los partidos pasarán al Lunes. En caso de tener que evaluar suspender los partidos adelantados, la decisión se tomará a las 16 horas.

19- Los adelantos de la 4ª fecha serán los siguientes:

Sportivo Norte vs. Unión jueves 8/4.

Bochofilo Bochazo vs. Quilmes viernes 9/4.

20- La próxima reunión será el martes 5/4 en Moreno de Lehmann.