LRF Apertura – F3: Tacural es el encargado de abrir la Fecha

Con los dos partidos adelantados definidos con anterioridad, esta noche se pone en marcha la Tercera Fecha del Torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol.

En el estadio “Germán Solterman” se presentará el local, 9 de Julio, uno de los punteros (junto a Quilmes) que buscará seguir con puntaje ideal en este arranque de temporada cuando reciba al Deportivo Tacural. El árbitro será Mauro Cardozo.

En el otro adelanto de este jueves habrá cruce de rafaelinos: Atlético recibirá a Peñarol, en el predio del Autódromo. El juez principal será Guillermo Tartaglia.

El resto va el domingo:

– Florida de Clucellas vs. Unión.

– Brown de San Vicente vs. Sportivo Norte.

– Ferrocarril del Estado vs. Deportivo Aldao.

– Talleres María Juana vs. Ben Hur.

– Argentino Quilmes vs. Deportivo Ramona.

– Deportivo Libertad vs. Bochófilo Bochazo.

Posiciones:

– Quilmes: 6 puntos.

– 9 de Julio: 6.

– Atlético: 4.

– Ramona: 4.

– Florida: 3.

– Talleres (MJ): 3.

– Aldao: 3.

– Libertad: 3.

– Peñarol: 3.

– Dep. Tacural: 3.

– Brown 2; Sportivo 1, Unión 1 y Bochazo 1; Ferro 0 y Ben Hur 0.