Trinchieri: “Horas antes de la renuncia de Lamberti nos reunimos con normalidad”

Oscar Trinchieri dialogó telefónicamente con Sonia Pessina, en el programa “El Mismo Idioma”, acerca de la renuncia de Leandro Lamberti. Entre otras cosas, relató que horas antes de presentar la dimisión realizaron tareas de comisión con total normalidad y que no se esperaban esta salida. Además, infirió que había un acuerdo previo con el Intendente para la asunción en el área de Hacienda (algo que se oficializó hoy mismo).

“Son sensaciones subjetivas que debo respetar pero en el ámbito del Concejo Municipal, no siempre logra uno los tiempos y acciones de acuerdo a lo que uno espera. A todos nos ha pasado pensar que no estamos bien porque es como todo órgano colegiado, donde no siempre se actúa en los tiempos o formas en los que a uno le puede interesar. Ahora, de aquí a renunciar e irse hay todo un trecho”, sostuvo.

Acerca de cómo se enteró de la renuncia, comentó que “en mi caso, fue al despertarme de mi siesta, cuando abrí el teléfono y leí la nota que se había remitido desde Secretaría del Concejo luego de que la recibiera el Presidente. Habíamos estado trabajando en la mañana en el análisis de Becas Municipales junto a Pablo Ghiano, en una reunión de más de dos horas y media. Todo fue normal”.

“Este hermetismo es una facultad que tiene -Lamberti-. En lo particular, por mi personalidad, hubiera tenido una charla en la cual comentara la determinación puesto que sabemos que cada uno defiende lo suyo pero más allá de esto está lo humano, el vínculo…”, agregó.

En otro tramo de la entrevista descartó cualquier postura de enfrentamiento personal con Lamberti, dejando de lado aquellas consideraciones del ahora ex edil, quien cargó sobre sus pares por la cantidad de cuestionamientos y preguntas recibidas por el Ejecutivo. “Lo escuché a esto mismo y es cierto que no conocemos muchísimas cosas de las que se hacen y anuncian. La única forma que tenemos de hacerlo es preguntar a través de Minutas de Comunicación. Sino sería muy triste que digamos que nos enteramos a través de los medios”, como pasó en varios temas, tal lo comentado en el propio recinto.

“Más allá de lo que haya sucedido, tengo obligaciones y uno de mis trabajos importantes es el control de la gestión del Intendente Municipal. Siempre todo proyecto se analiza, se saca y se pone, donde participan todos los concejales”, continuó Trinchieri.

“Creo que él tenía cerrado su arribo al Ejecutivo y designación en el área de Hacienda. Sé que la contadora Borkowski no estaba cómoda en ese lugar porque había ganado el concurso para estar al frente del área de Contaduría General pero luego, con la salida de Magalí Díaz y Claudio Borra, debió ocupar el sitio. Es un análisis mío, que si me piden, no puedo documentarlo pero sí es mi apreciación… yo digo, esto no es casual sino que es algo que se viene conversando con el Intendente desde hace semanas”, analizó.

“Es muy difícil que se produzca una renuncia y al otro día asumir un cargo. Si hay una situación de calentura, no hay tanta rapidez sino que se trata de algo pensado”, reiteró.

Cerrando la nota telefónica insistió en que “todos hemos pasado sinsabores en algún momento…”.

