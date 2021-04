Federal A: Unión define su debut oficial

Luego de una extensa incertidumbre, con postergaciones y reprogramaciones incluidas, el Bicho Verde comenzará a disputar nuevamente partidos oficiales del Torneo Federal A de Fútbol este domingo. Lo hará en condición de local, recibiendo desde las 16.30 al histórico Gimnasia y Tiro de Salta.

En el arranque de un nuevo ciclo del “Chino” Adrián Tosetto, el plantel albiverde se ha ido renovando, sumando varias caras nuevas respecto de quienes estuvieron participando hace unos meses del “petit torneo”, en el cual Unión no pudo clasificar aún tras finalizar invicto puesto que acumuló demasiadas igualdades y esto lo relegó en la clasificación.

El árbitro de este primer encuentro será Gastón Monzón Brizuela de Río Tercero, secundado por Guido Córdoba de la misma ciudad y por Enzo Silvestre de Santa Fe.

Primera Fecha

Sábado 10/04

– 16.00 horas: Crucero del Norte vs. Juventud Unida (G).

Domingo 11/04

– 16.00 horas: Defensores de Belgrano (VR) vs. Sarmiento (R).

– 16.00 horas: Defensores de Pronunciamiento vs. Sportivo Belgrano (SF).

– 16.30 horas: Racing (C) vs. Douglas Haig (P).

– 17.00 horas: Central Norte (S) vs. Boca Unidos (C).

– 17.30 horas: Chaco For Ever vs. Sportivo Las Parejas.