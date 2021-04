Federal A – F1: Unión debutó con un empate ante Gimnasia y Tiro de Salta

1 de 3

En la Primera Fecha del nuevo Torneo Federal A de Fútbol, el elenco dirigido por Adrián Tosetto recibió al histórico Gimnasia y Tiro de Salta que volvió a la tercera categoría del fútbol nacional con una igualdad en dos tantos.

Para los locales fue un partido cambiante en cuanto al resultado puesto que comenzaron en desventaja, pudieron revertirlo y finalizaron en tablas. No obstante, desde el desarrollo futbolístico fue todo cuesta arriba puesto que la visita terminó haciendo méritos como para retirarse con todos los puntos.

Los salteños fueron los primeros en pegar, a través de Joaquín Iturrieta, cuando apenas transcurrían 18 minutos del primer tiempo. Por suerte para Unión, la igualdad llegó rápidamente puesto que de seguido, Juan Pablo Cárdenas vulneró su propia valla para decretar la igualdad.

Antes de que se terminara la primera parte, apareció Cristian Sánchez para adelantar a los locales que se fueron con esta ventaja a su favor al descanso del mediotiempo, en donde terminaría viéndose la mejor producción del Bicho Verde, no solo por los dos tantos conseguidos sino por la postura de ir a buscar la reacción tras estar en desventaja inicialmente.

En el complemento, los cambios le dieron más dinámica a la visita que apretó hasta llegar a la igualdad a través de Juan Manuel Perillo, cuando transcurrían 25 minutos e incluso, en el tramo final pudieron sacar la ventaja que hubiera sido decisiva.

Terminó siendo un empate que no conforma al plantel albiverde porque sabe que de local debe hacerse fuerte y quedarse con todos los puntos en disputa. No obstante, el rival demostró ser sumamente complicado. La Zona en sí arrancó con gran paridad puesto que se registraron tres empates 2 a 2 y tres triunfos por la mínima; la victoria más holgada la consiguió Chaco For Ever por dos tantos pero jugando con dos hombres de más.

Síntesis

Unión (2): Leonardo Torres; Agustín Alberione, Nicolás Canavesio, Jonathan Paiz y Jonathan Medina; Matías Rojo, Gianfranco Baier y Cristian Sánchez; Ricardo Villar; Tomás Attis y Denis Stracqualursi. DT: Adrián Tosetto.

Gimnasia y Tiro (2): Luciano Silva; Ivo Chaves, Juan P. Cárdenas, Alfredo González Bordón y Tomás Nallim; Lautaro Ceratto, Joaquín Iturrieta, Ezequiel Barrionuevo y Rubén Villarreal; Maximiliano Núñez y Juan Manuel Perillo. DT: Sergio Maza.

Homenaje

Antes de iniciarse el partido, referentes de la institución albiverde hicieron entrega de un presente a la familia de “Tato” Delbino, quien falleciera recientemente, dejando inmensos recuerdos de su paso por la dirigencia de la entidad de avenida Belgrano.



